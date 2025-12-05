Mapy.com vám zobrazí mapu už i na Apple Watch, má to ale háček

Pokud patříte mezi příznivce české mapové aplikace Mapy.com z dílny tuzemského internetového giganta Seznam.cz, zbystřete. Tato mapová aplikace se totiž konečně dočkala na Apple Watch podpory plného zobrazení mapových podkladů, což byla doposud doména jen mobilů, tabletů, počítačů a hodinek s WearOS. To se však v čerstvém updatu 6.62.0 mění, byť možná ne tak, jak byste si přáli. Abyste se totiž k watchOS verzi dostali, je třeba mít Mapy.com předplacené v rámci jejich předplatného za 249 Kč na rok.
Hodinky jako takové vám sice již v nabídce aplikací Mapy.com ukáží, nicméně jakmile ji spustíte, vyzvou vás k tomu, abyste se přihlásili pod účtem, u kterého běží předplatné. V opačném případě máte smůlu a Mapy.com vám nic nezobrazí, což je docela škoda, protože minimálně nějaká elementární mapka by určitě nebyla od věci. Tím spíš, když Apple Maps se zobrazením mapy problém nemají a leckdo si tedy s nimi na hodinkách vystačí. Ale kdo ví, třeba se Seznam do budoucna rozhodne mapy uvolnit i pro neplatící uživatele s tím, že uživatelé s předplatným pak dostanou nějaké ty funkce navíc.