LG a další slevová akce: Zimní TV Cashback a až 50 000 Kč zpět

Komerční sdělení: Společnost LG Electronics (LG) oznamuje start svojí největší podzimní a zimní promo akce „Zimní TV Cashback“, v rámci které mohou zákazníci získat zpět až desítky tisíc korun za nákup vybraných modelů chytrých televizorů LG. Akce probíhá až do 4. ledna 2026 a představuje ideální příležitost pro upgrade domácího kina před blížící se sváteční sezónou.
Klíčové detaily akce
Zákazníci, kteří v uvedeném termínu zakoupí jeden z akčních modelů televizorů LG, mají možnost získat zpět finanční obnos, který v závislosti na modelu dosahuje až 50 000 Kč. Akce se vztahuje na špičkové televizory z řady LG OLED a další vybrané prémiové modely, které garantují ohromující obraz, pohlcující zvuk a pokročilé AI funkce.
Jak získat cashback:
- Nákup: Zakupte vybraný akční model LG TV v období od 24. 10. 2025 do 4. 1. 2026.
- Recenze: Napište a publikujte recenzi zakoupeného produktu (např. na webu prodejce, LG.com/cz nebo srovnávačích jako Heureka.cz/Zboží.cz).
- Registrace: Zaregistrujte nákup na webu lgpromo.cz nebo lgpromo.sk nejpozději do 6 týdnů od nákupu a současně nejpozději do 15. 2. 2026. K registraci je nutné přiložit nákupní doklad, fotografii štítku se sériovým číslem a screenshot/odkaz publikované recenze.
Po úspěšném schválení registrace bude příslušná částka cashbacku zaslána na bankovní účet zákazníka nejpozději do 40 pracovních dnů.
Zimní LG TV Cashback představuje jednu z nejvýznamnějších slevových promo akcí LG před koncem roku. Zákazník získává možnost pořídit ty nejlepší technologie LG za mimořádně výhodných podmínek.
Akce Zimní LG TV Cashback probíhá souběžně s dalšími podzimními slevovými akcemi LG, jako je například Black Friday, kde mohou zákazníci na oficiálním e-shopu LG.cz ušetřit až 50 % na širokém sortimentu elektroniky a domácích spotřebičů.
Nejvyšší cashback (50 000 Kč) je poskytnut na 97palcový televizor LG OLED evo AI G5 4K smart TV se základní cenou 624 990 Kč. Cashback v hodnotě 30 000 Kč lze získat například u 83palcové televize LG OLED evo AI G5 4K Smart TV, u které je základní cena 124 990 Kč.
Kompletní seznam akčních modelů, výši cashbacku a přesná pravidla nákupní akce jsou k dispozici na webové stránce: lg.com/cz/promotions/cashback-tv-zima/