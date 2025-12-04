Zavřít reklamu

Záhadný firmware pro MagSafe Battery zmizel stejně rychle, jako se objevil. Apple mlčí

iPhone
Jiří Filip
0

Není tomu tak dávno, co musel Apple stáhnout jednu ze svých bet iOS, protože na iPhonech způsobovala problémy, a už musí podle všeho hasit další průšvih. Tentokrát se podle všeho úplně nepovedla aktualizace firmware pro MagSafe baterii pro iPhone Air. Novou verzi firmwaru totiž Apple vydal včera v noci, aby jí za pár desítek minut stáhl z oběhu. 

V nové verzi firmwaru se mělo jednat o běžné vylepšení kompatibility, které zpravidla řeší drobné nesrovnalosti s iOS nebo samotným iPhonem Air. Apple nic konkrétního samozřejmě neprozradil, což je však u těchto miniaturních updatů běžná záležitost. Přesto ale leckoho zaujal tím, že aktualizaci po chvíli úplně stáhl z oběhu a to bez jakéhokoliv vysvětlení.

MagSafe baterie se aktualizuje stejně jako AirPods nebo Magic Keyboard, tedy automaticky někdy v pozadí, když to zrovna uzná za vhodné. Je proto dost dobře možné, že problematická aktualizace dorazila jen na velmi málo powerbank, než Apple její šíření zarazil. Dý se nicméně očekávat, že opravený firmware vypustí Apple během následujících dní, aby si takříkajíc napravil reputaci a opravil to, co bylo třeba. 

