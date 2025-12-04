U iStores.sk seženete dárky, které potěší každého. Splátky s 0 % úrokem ale běží jen na pár dní

Komerční sdělení: Vánoční nákupy jsou v plném proudu a pokud ještě hledáte dárky, které mají jistotu úspěchu, iStores letos přichází s nabídkou, která dokáže ulehčit rozhodování i peněženku. iStores.sk coby největší Apple Premium Partner na Slovensku dává možnost pořídit si oblíbené Apple produkty výrazně dostupněji – a to bez jakéhokoli navýšení.
Od 1. do 14. prosince lze všechny produkty nad 100 € nakoupit na desetiměsíční splátky s 0% úrokem a bez nutnosti akontace. To prakticky znamená, že ať už sáhnete po novém iPhonu, Apple Watch, iPadu, Macu nebo AirPodech, celkovou cenu si jednoduše rozložíte do deseti měsíčních plateb, aniž byste zaplatili navíc jediné euro. Nabídka platí ve všech 16 prodejnách iStores i na e-shopu, ale končí už 14. prosince.
Kromě splátek bez navýšení přidává iStores i zajímavé výkupní bonusy. Při koupi vybraných modelů iPhonu lze získat až 50 € navíc a při koupi Macu dokonce až 100 € oproti běžné výkupní hodnotě. Starý iPhone nebo Mac tak může rázem snížit cenu nového zařízení víc, než byste čekali.
Velkou pozornost si zaslouží i aktuálně zvýhodněný MacBook Air s čipem M4. Patří mezi nejžádanější notebooky celé sezóny díky minimální hmotnosti, vysokému výkonu a celodenní výdrži baterie. V iStores jej lze pořídit od 959 €, a to pouze do 6. prosince. Pokud využijete splátky s nulovým úrokem, můžete mít nový Air rozdělený do deseti bezúročných plateb – bez akontace a bez navýšení.
V nabídce iStores samozřejmě nechybí kompletní aktuální řada Apple produktů. Od nejnovějších iPhonů 17 a 17 Pro přes lehký iPhone Air až po Apple Watch Series 11, AirPods Pro 3 nebo MagSafe příslušenství. Vše lze koupit osobně nebo pohodlně online s doručením až domů. A jako sympatický bonus je tu doprava zdarma pro všechny nákupy nad 50 €.
iStores tak i letos přináší možnosti, jak si udělat předvánoční období o něco klidnějším — ať už využitím splátek bez navýšení, výkupních bonusů, zvýhodněných cen vybraných modelů nebo dopravy zdarma. Pokud tedy řešíte dárky, které vydrží roky a potěší okamžitě po rozbalení, teď je ten nejlepší čas.