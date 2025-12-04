Testování finišuje! Apple vydal RC bety iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS Tahoe 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 a visionOS 26.2

Vydání zřejmě poslední systémové aktualizace OS Applu pro rok 2025 je za dveřmi. Kalifornský gigant totiž vydal dnes v noci RD bety svých systémů, čímž se výrazně přiblížil vypuštění jejich finální verze. Řeč je konkrétně o 26.2, iPadOS 26.2, macOS Tahoe 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 a visionOS 26.2, které jsou tak v tuto chvíli dostupné v rámci vývojářského i veřejného beta testování coby RC vývojářské bety. Jejich instalaci provedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru, máte-li tedy povolené stahování vývojářských beta verzí.
Fotogalerie
Jelikož se jedná o finální bety, žádné zásadní novinky se v nich neobjevují. Apple se totiž v této části testování zpravidla zaměřuje na vychytání posledních chyb, které by bránily potenciálnímu vydání. A pokud se to podařilo dokonale, veřejných verzí bychom se mohli dočkat snad už v průběhu příštího týdne.