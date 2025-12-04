iPhone 17 Pro přišel o překvapivou vychytávku. Uměl ji přitom už iPhone 12 Pro

Apple letos vsadil u iPhonu 17 Pro na nový design, vylepšené fotoaparáty a další technické drobnosti, ale jak se začíná ukazovat, jednu funkci nám tak nějak vzal. A nejde o maličkost: noční režim v Portrétu, který Pro modely uměly od roku 2020, z iPhonu 17 Pro zcela zmizel. Bez varování, bez vysvětlení a trochu i bez logiky.
Stačí si to vyzkoušet. Otevřete fotoaparát v režimu Foto, zakryjte zadní kameru rukou, aby si telefon myslel, že jste ve tmě, a nahoře vyskočí ikonka měsíčku. V možnostech pod šesti tečkami se pak Night mode normálně ukáže. Jenže jakmile přepnete na Portrét, celý noční režim jako by nikdy neexistoval. Žádný měsíc, žádný přepínač, nic.
iPhone 16 Pro a starší Pro modely se přitom chovají úplně opačně. Tam Night mode v Portrétu funguje dál. A není to bug — Apple sám v uživatelské příručce pro iOS 26 zmiňuje, že noční portréty podporují jen modely od iPhonu 12 Pro až po iPhone 16 Pro Max. Sedmnáctky tam nejsou.
Fotogalerie
Lidé si toho všimli už před pár měsíci na Redditu i v diskuzích Applu, ale téma se dál nijak neřešilo. Až teď začíná být zřejmé, že nejde o chybu, ale o vědomé rozhodnutí. Proč? To se zatím jen spekuluje. Jedna teorie říká, že Night mode fotí maximálně v 12 megapixelech, zatímco Portrét letos běží ve 24 MP, takže se možná režimy technicky kříží. Ale nutno říct: hardware iPhonu 17 Pro by to zvládnout měl.
Apple se k situaci zatím nevyjádřil a není jasné, jestli se funkce vrátí později přes aktualizaci. Ať už je důvod jakýkoliv, pro spoustu uživatelů jde o zpátečku, kterou od Pro modelu asi nikdo nečekal. Noční portréty totiž nebyly marketingová „fičura do vitríny“, ale praktická věc, kterou někteří používali často. Teď nezbývá než čekat, jestli Apple mlčení prolomí. Ale jedno je jisté už teď: iPhone 17 Pro sice posouvá mobilní fotografii zase o kus dál, jenže zároveň udělal krok zpět v místě, kde to málo kdo tušil.