Česko je druhou nejohroženější zemí světa falešnými e-shopy. Na prvním místě je Maďarsko a následují Slovinsko, Spojené státy americké a Bulharsko. Vyplývá to z telemetrie kyberbezpečnostní společnosti Gen, poskytovatele produktů Avast, AVG, Norton a dalších. Riziko falešných e-shopů přitom roste zejména v období před Vánoci, kdy lidé častěji nakupují, což potvrzují i data z loňského roku. Ve čtvrtém čtvrtletí 2024 vzrostl počet setkání s falešnými e-shopy v Česku ve srovnání s předchozím kvartálem o 282 %. V letošním roce jich jen za říjen a listopad zablokoval Gen celosvětově přes 258 tisíc.
Falešné e-shopy v Česku napodobují známé značky, jako je např. Alza, Rohlík, Notino, Dr. Max, Pandora a mnoho dalších. Podvodníci spoléhají na to, že lidé ve spěchu přehlédnou drobné odchylky v URL adresách nebo v podobě webů. Pravé weby však dokážou imitovat velmi věrohodně, a to nejen v designu, ale také v napodobení skutečných marketingových kampaní značky. Pokud dotyčný na webu nakoupí, nejen, že přijde o peníze a zboží neobdrží, ale také riskuje krádež citlivých osobních údajů.
Fotogalerie
Nejčastěji se tyto podvodné e-shopy šíří přes reklamy ve vyhledávačích nebo na sociálních sítích, kde tvoří dokonce 50 % všech detekovaných hrozeb. Až třetina (32 %) Čechů přitom v průzkumu* pro Gen uvedla, že někdy nakoupila vánoční dárky skrze reklamy na sociálních sítích, zejména na Facebooku (67 %), Instagramu (32 %), YouTube (18 %) a TikToku (15 %).
I v případě, že si lidé objednají dárek z legitimního obchodu, nemusejí mít vyhráno. Kromě falešných e-shopů totiž Češi během vánočních příprav čelí také podvodným oznámením o doručení zásilky zdánlivě od existujících doručovacích společností, která upozorňují na nutnost uhradit různé dodatečné poplatky. Jejich cílem je opět z obětí vylákat citlivé osobní či platební údaje. Tento typ podvodu je obzvlášť nebezpečný – dle průzkumu Genu se na zprávy o doručení vánočních nákupů spoléhá 57 % Čechů. Z těch, kteří se v minulosti během předvánočního období setkali s podvodem, narazilo 26 % právě na podvod související s doručením zásilky a 20 % na podvod napodobující Českou poštu.