Zavřít reklamu

Česko je druhou nejohroženější zemí světa falešnými e-shopy

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Česko je druhou nejohroženější zemí světa falešnými e-shopy. Na prvním místě je Maďarsko a následují Slovinsko, Spojené státy americké a Bulharsko. Vyplývá to z telemetrie kyberbezpečnostní společnosti Gen, poskytovatele produktů Avast, AVG, Norton a dalších. Riziko falešných e-shopů přitom roste zejména v období před Vánoci, kdy lidé častěji nakupují, což potvrzují i data z loňského roku. Ve čtvrtém čtvrtletí 2024 vzrostl počet setkání s falešnými e-shopy v Česku ve srovnání s předchozím kvartálem o 282 %. V letošním roce jich jen za říjen a listopad zablokoval Gen celosvětově přes 258 tisíc.

Falešné e-shopy v Česku napodobují známé značky, jako je např. Alza, Rohlík, Notino, Dr. Max, Pandora a mnoho dalších. Podvodníci spoléhají na to, že lidé ve spěchu přehlédnou drobné odchylky v URL adresách nebo v podobě webů. Pravé weby však dokážou imitovat velmi věrohodně, a to nejen v designu, ale také v napodobení skutečných marketingových kampaní značky. Pokud dotyčný na webu nakoupí, nejen, že přijde o peníze a zboží neobdrží, ale také riskuje krádež citlivých osobních údajů.

Alza 9ebc6df6 66cc 48df 9819 086db14f194d Alza_9ebc6df6-66cc-48df-9819-086db14f194d
Alza 0190bb1a 6001 44f7 b6a9 6b705fc24d5b Alza_0190bb1a-6001-44f7-b6a9-6b705fc24d5b
DrMartens 0199bd6c 2fa6 701e 8ab1 73510194a9ce DrMartens_0199bd6c-2fa6-701e-8ab1-73510194a9ce
DrMax 1b3a7f96 0c2c 45d3 90c5 798b70b238d2 DrMax_1b3a7f96-0c2c-45d3-90c5-798b70b238d2
Intimissimi baa8c40f 6d0b 4984 940e caafafb733c4 Intimissimi_baa8c40f-6d0b-4984-940e-caafafb733c4
Notino 5168d4b3 bd67 48a0 8149 6c9d59408fb5 Notino_5168d4b3-bd67-48a0-8149-6c9d59408fb5
Pandora 5f04af96 9ade 4cf6 af2d a419cc2eb385 Pandora_5f04af96-9ade-4cf6-af2d-a419cc2eb385
Polene 7ad48186 71ee 4687 95e5 46c3b12d5686 Polene_7ad48186-71ee-4687-95e5-46c3b12d5686
Puma eaf1d56e 1fda 4057 af3e 261935d808cc Puma_eaf1d56e-1fda-4057-af3e-261935d808cc
Rohlik 019a2c5b 81a1 7486 8038 141c1d7e5512 Rohlik_019a2c5b-81a1-7486-8038-141c1d7e5512
Rohlik 019a3147 96e8 722c afc0 7defb3919399 Rohlik_019a3147-96e8-722c-afc0-7defb3919399
Teveo 9b9ef7b7 d6f1 4da2 b6f2 501676d7e4b1 Teveo_9b9ef7b7-d6f1-4da2-b6f2-501676d7e4b1
Vstoupit do galerie

Nejčastěji se tyto podvodné e-shopy šíří přes reklamy ve vyhledávačích nebo na sociálních sítích, kde tvoří dokonce 50 % všech detekovaných hrozeb. Až třetina (32 %) Čechů přitom v průzkumu* pro Gen uvedla, že někdy nakoupila vánoční dárky skrze reklamy na sociálních sítích, zejména na Facebooku (67 %), Instagramu (32 %), YouTube (18 %) a TikToku (15 %).

I v případě, že si lidé objednají dárek z legitimního obchodu, nemusejí mít vyhráno. Kromě falešných e-shopů totiž Češi během vánočních příprav čelí také podvodným oznámením o doručení zásilky zdánlivě od existujících doručovacích společností, která upozorňují na nutnost uhradit různé dodatečné poplatky. Jejich cílem je opět z obětí vylákat citlivé osobní či platební údaje. Tento typ podvodu je obzvlášť nebezpečný – dle průzkumu Genu se na zprávy o doručení vánočních nákupů spoléhá 57 % Čechů. Z těch, kteří se v minulosti během předvánočního období setkali s podvodem, narazilo 26 % právě na podvod související s doručením zásilky a 20 % na podvod napodobující Českou poštu.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.