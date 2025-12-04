Apple přepisuje pravidla sledování. Německo rozjelo vyšetřování, které může změnit reklamu v celé Evropě

Německo aktuálně posuzuje navržené změny Applu v rámci funkce App Tracking Transparency (ATT), které by měly zmírnit obavy z porušování hospodářské soutěže. Apple plánuje upravit znění i vzhled výzev k udělení souhlasu se sledováním uživatelů tak, aby byly jednotné pro jeho vlastní služby i pro aplikace třetích stran.
Cílem je, aby texty působily neutrálněji a spravedlivěji, a zároveň si Apple chce ponechat hlavní výhodu ATT – možnost, aby uživatelé rozhodli, zda chtějí být sledováni napříč aplikacemi a weby. Nové výzvy budou graficky i jazykově sladěné a měly by vývojářům usnadnit získání souhlasu se zpracováním dat pro reklamy.
Napětí v EU kvůli soukromí a reklamě
Funkce ATT byla představena v roce 2021 a zásadně změnila způsob, jakým aplikace mohou sledovat uživatele. Bez výslovného souhlasu uživatelů nemají aplikace přístup k reklamnímu identifikátoru zařízení. To rozčílilo mnoho inzerentů a zprostředkovatelů dat, kterým tím Apple omezil přístup k cenným údajům pro cílenou reklamu.
V Německu se ATT dostala pod drobnohled už v roce 2022 po stížnostech inzerentů. Letos v únoru tamní kartelový úřad předběžně rozhodl, že Apple zneužívá své postavení tím, že si dává výhodu oproti ostatním. Omezení údajně ztížilo vývojářům přístup k datům, která jsou zásadní pro reklamní modely.
Německo nyní žádá zpětnou vazbu od médií, vydavatelů a regulátorů, zda jsou navrhované změny dostatečné. Apple přitom varoval, že v případě nepříznivého vývoje může ATT v EU zcela zrušit – což by bylo podle firmy ke škodě uživatelů.