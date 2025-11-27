Naši sousedé žalují Apple kvůli sledování uživatelů!

Apple čelí antimonopolnímu šetření v Polsku, které se týká jeho rámce App Tracking Transparency (ATT). Vyšetřování se zaměřuje na podezření, že Apple omezuje konkurenci v oblasti mobilní reklamy tím, že ztěžuje přístup třetích stran k údajům o uživatelích, zatímco sám si udržuje výhodu.
Funkce ATT byla zavedena v dubnu 2021 v systému iOS 14.5 a požaduje, aby aplikace před sledováním aktivity uživatele získaly jeho výslovný souhlas. Uživatelé musí potvrdit, že si přejí být sledováni napříč aplikacemi, jinak je sledování zablokováno. Zatímco Apple tvrdí, že jde o ochranu soukromí uživatelů, inzerenti a datoví makléři krok vnímají jako zásah do svých možností cílení reklam.
Polský úřad UOKiK má podezření, že Apple tímto způsobem zvýhodňuje svou vlastní reklamní službu. Prezident úřadu Tomasz Chróstny uvedl, že ATT mohlo uvést uživatele v omyl ohledně úrovně ochrany soukromí a současně posílit tržní pozici Applu.
Hrozí pokuta až 10 % z ročního obratu
Pokud bude zjištěno porušení zákona, Apple by mohl čelit pokutě až do výše 10 % ročního obratu v Polsku. Apple v reakci uvedl, že „není překvapen, že odvětví sledující data odporuje snahám o navrácení kontroly uživatelům“ a dodal, že s úřady bude spolupracovat.
Fotogalerie
Podobná vyšetřování již byla zahájena také v Německu, Itálii a Rumunsku. V březnu navíc Apple obdržel pokutu 150 milionů eur od francouzského úřadu kvůli stejnému rámci. Evropské úřady tedy nadále zkoumají, zda ATT nenarušuje hospodářskou soutěž na digitálním reklamním trhu.