iPhone 17 trhá rekordy. Apple míří k historicky nejúspěšnějšímu roku

Prodeje iPhonů 17 míří podle analytiků z IDC, do výšin, jaké Apple nepamatuje. Pokud se aktuální tempo prodejů udrží, Apple má v roce 2025 prodat přes 247,4 milionu iPhonů, což je suverénně nejvíce, co se mu kdy povedlo.
IDC konkrétně předpovídá meziroční růst dodávek o 6,1 %, což jasně ukazuje, že i po nezajímavých letech je tu pořád prostor pro model, který dokáže zaujmout. Zajímavé je, že globální trh roste jen o 1,5 %, takže je Apple těžce nad průměrem.
Obrovský prodejní skok je vidět hlavně v Číně, která je dlouhodobě největším a zároveň nejtěžším trhem, kde se rozhoduje, jestli Apple boduje, nebo jen přežívá. A jak se ukazuje, letos suverénně vede říjnové i listopadové prodeje s více než dvacetiprocentním podílem. IDC dokonce přepsalo svou prognózu růstu v Číně z původních devíti na sedmnáct procent, přičemž z odhadovaného poklesu se rázem stal tříprocentní růst, což je na tamní poměry tak výrazný obrat, že se o něm v branži začalo celkem živě mluvit.
Dobře si vede i západní Evropa a USA, kde prodeje v posledních letech trochu ztrácely dech. iPhone 17 ale evidentně zaujal, což přinese rekordní období nejen v počtu prodaných kusů, ale i v celkové hodnotě. Ta by měla přesáhnout 261 miliard dolarů, což při současném stavu trhu zní skoro až absurdně sebevědomě.
A aby toho nebylo málo, Tim Cook už na podzim naznačil, že letošní prosincový kvartál bude z pohledu tržeb nejúspěšnější v historii a z ároveň má jít o nejlepší období pro samotný iPhone. Zajímavé ale je, že zatímco standardní iPhone 17 a řada Pro jdou na dračku, nový iPhone Air tak trochu paběrkuje. Prodeje tak táhnou de facto jen tři modely ze čtyř, takže prostor na zlepšení tu stále je značný. O to zajímavější bude, jak se Applu zadaří v následujících letech skrze ohebné iPhony a další chystané modely.