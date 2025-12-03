Zavřít reklamu

iPhone 17 trhá rekordy. Apple míří k historicky nejúspěšnějšímu roku

iPhone
Jiří Filip
0

Prodeje iPhonů 17 míří podle analytiků z IDC, do výšin, jaké Apple nepamatuje. Pokud se aktuální tempo prodejů udrží, Apple má v roce 2025 prodat přes 247,4 milionu iPhonů, což je suverénně nejvíce, co se mu kdy povedlo.

IDC konkrétně předpovídá meziroční růst dodávek o 6,1 %, což jasně ukazuje, že i po nezajímavých letech je tu pořád prostor pro model, který dokáže zaujmout. Zajímavé je, že globální trh roste jen o 1,5 %, takže je Apple těžce nad průměrem.

iPhone 17 Pro LsA 2 iPhone 17 Pro LsA 2
iPhone 17 Pro LsA 1 iPhone 17 Pro LsA 1
iPhone 17 Pro LsA 3 iPhone 17 Pro LsA 3
iPhone 17 Pro LsA 4 iPhone 17 Pro LsA 4
iPhone 17 Pro LsA 5 iPhone 17 Pro LsA 5
iPhone 17 Pro LsA 8 iPhone 17 Pro LsA 8
iPhone 17 Pro LsA 9 iPhone 17 Pro LsA 9
iPhone 17 Pro LsA 10 iPhone 17 Pro LsA 10
iPhone 17 Pro LsA 11 iPhone 17 Pro LsA 11
iPhone 17 Pro LsA 12 iPhone 17 Pro LsA 12
iPhone 17 Pro LsA 13 iPhone 17 Pro LsA 13
Vstoupit do galerie

Obrovský prodejní skok je vidět hlavně v Číně, která je dlouhodobě největším a zároveň nejtěžším trhem, kde se rozhoduje, jestli Apple boduje, nebo jen přežívá. A jak se ukazuje, letos suverénně vede říjnové i listopadové prodeje s více než dvacetiprocentním podílem. IDC dokonce přepsalo svou prognózu růstu v Číně z původních devíti na sedmnáct procent, přičemž z odhadovaného poklesu se rázem stal tříprocentní růst, což je na tamní poměry tak výrazný obrat, že se o něm v branži začalo celkem živě mluvit.

Dobře si vede i západní Evropa a USA, kde prodeje v posledních letech trochu ztrácely dech. iPhone 17 ale evidentně zaujal, což přinese rekordní období nejen v počtu prodaných kusů, ale i v celkové hodnotě. Ta by měla přesáhnout 261 miliard dolarů, což při současném stavu trhu zní skoro až absurdně sebevědomě.

iPhone 16 Pro vs iPhone 17 Pro iPhone 16 Pro vs iPhone 17 Pro
iPhone 16 vs iPhone 17 iPhone 16 vs iPhone 17
iPhone 17 vs iPhone 17 Pro foto iPhone 17 vs iPhone 17 Pro foto
iPhone 17 vs iPhone 17 Pro iPhone 17 vs iPhone 17 Pro
iPhone 17 vs iPhone Air iPhone 17 vs iPhone Air
iPhone Air vs iPhone 17 Pro foto iPhone Air vs iPhone 17 Pro foto
iPhone Air vs iPhone 17 Pro iPhone Air vs iPhone 17 Pro
Vstoupit do galerie

A aby toho nebylo málo, Tim Cook už na podzim naznačil, že letošní prosincový kvartál bude z pohledu tržeb nejúspěšnější v historii a z ároveň má jít o nejlepší období pro samotný iPhone. Zajímavé ale je, že zatímco standardní iPhone 17 a řada Pro jdou na dračku, nový iPhone Air tak trochu paběrkuje. Prodeje tak táhnou de facto jen tři modely ze čtyř, takže prostor na zlepšení tu stále je značný. O to zajímavější bude, jak se Applu zadaří v následujících letech skrze ohebné iPhony a další chystané modely. 

iPhone 17 Pro lze zakoupit či pronajmout zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.