Apple rozjíždí globální přestavbu svých obchodů. Zasáhne Barcelonu, Kanadu i Indii

Apple oznámil plány na otevření nebo rekonstrukci svých kamenných prodejen hned na třech kontinentech. V centru pozornosti jsou Španělsko, Kanada a Indie, kde dojde k rozšíření přítomnosti značky i ke stěhování stávajících obchodů do atraktivnějších lokalit.
V Barceloně se slavná prodejna Apple Passeig de Gràcia dočasně uzavře kvůli přestavbě, která začne v únoru. Tuto elegantní pobočku v historickém srdci města čeká modernizace, jejímž cílem je zlepšit zákaznický zážitek a přizpůsobit prostor novým technologiím a službám Applu.
Montreal se stěhuje, Indie expanduje
V kanadském Montrealu se Apple chystá přesunout svou prodejnu Sainte-Catherine do nové lokace. Podle informací se nový obchod otevře v polovině ledna v 125 let staré památkově chráněné budově na rohu Rue Saint-Catherine a Rue de la Montagne. Tato lokalita nabídne Applu výraznější přítomnost v prestižní nákupní zóně.
Fotogalerie
V Indii mezitím pokračuje rychlé tempo expanze. Pátá prodejna Applu v zemi bude otevřena 11. prosince ve 13:00 místního času v obchodním centru DLF Mall of India v Noidě, nedaleko Dillí. Po otevření prvních dvou poboček v Bombaji a Dillí v roce 2023 následovalo letos rozšíření do Bengaluru a Pune. Apple tím potvrzuje, že s indickým trhem počítá jako s klíčovým v následujících letech.