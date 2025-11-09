Vyzkoušeli jsme experience room v Google Store: Tohle je jiná liga než Apple Store!

Na Google Store v Chelsea Market v New Yorku jsme se podívali již v létě. Tentokrát jsme sem s rodinou zabloudili při příjemné podzimní procházce a neodolal jsme, podívat se, zda tu nejsou nějaké novinky. A opravdu byly a to hned tři místnosti v podobě Google Experience, které v létě nebyly dostupné.
Jedná se o místnosti, které vás provedou focením, anc u sluchátek Buds a samozřejmě také Gemini. Zatím co místnost s Gemini je v podstatě malá místnost, ve které najdete Pixel 10, který můžete využít pro Gemini a můžete s ním kompletně ovládat nastavení dané místnosti, místnost pro focení s názvem Pixel Camera a místnost pro testování sluchátek Buds jsou mnohem zajímavější.
Pixel Camera
V rámci mísnosti Pixel Camera si vezmete jeden ze čtyř telefonů Pixel 10 a projdete mísnost, ve které najdete květiny, umělou jeskyni, zrcadla, mech a další věci, které jsou fotogenické. Můžete si jednoduše vzít jeden ze čtyř telefonů a nafotit cokoli, co se vám líbí a co vás jen napadne. Vyzkoušíte si tak focení v různých podmínkách. Jakmile vyfotíte svoji nejlepší fotografi, jednoduše zapojíte telefon Pixel 10 do tiskárny, a fotografii si samozřejmě zdarma okamžitě vytisknete a odnesete domů na památku.
Fotogalerie
Buds – vyzkoušejte si sluchátka přímo v metru
V místnosti Buds si můžete vyzkoušet sluchátka Buds, především pak jejich anc. Místnost totiž celá vypadá jako vagón metra a to včetně oken, které jsou tvořeny obrazovkami, díky čemuž máte pocit, že skutečně jedete metrem. Kromě projekce samozřejmě nechybí ani zvuk typický pro metro a právě ten máte možnost nechat odfiltrovat díky sluchátkům Buds. K dispozici jsou zde čtyři telefony Pixel 10 se spárovanými sluchátky Buds a stovky jednorázových špuntů, které jednoduše vezmete, vytáhnete z krabičky, nasadíte na Buds a můžete poslouchat hudbu a vyzkoušet nejen jak sluchátka hrají, ale také jak funguje potlačování okolního hluku, který v tomto případě zní skutečně jako byste jeli metrem. Po poslechu jednoduše použité špunty vyhodíte do přilehlého koše.
Fotogalerie #2
Upřímně musím říct, že toto je trošku jiná liga, než to co se nabízí v Apple Store. Zde si dal Google skutečně záležet na tom, abyste si mohli vyzkoušet produkty v jejich přirozeném prostředí, bez toho, aniž by vás u toho někdo sledoval, kontroloval nebo se vás neustále ptal, zda něco nepotřebujete, jako je tomu v Apple Store. Tedy do chvíle, kdy chcete zaplatit, pak většinou následuje 15 minut čekání na toho, co jako jediný umí obsluhovat terminál. Za sebe musím tedy Google pochválit a nejen za sebe, nadšený z oněch místností by i syn a manželka, kteří si odnesli fajn fotku na památku.