Tuto vánoční aplikaci by si měl stáhnout každý majitel Macu! Je totiž naprosto geniální a přitom zdarma

Vánoce se blíží mílovými kroky a pokud patříte mezi uživatele Macu, kteří si rádi tuhle dobu trochu přikrášlí i na ploše, mám pro vás milou novinku. Objevila se totiž bezplatná aplikace Snowy, která dokáže vašemu Macu dodat přesně ten druh zimní nálady, kterou byste od malé sváteční vychytávky chtěli. Na váš Mac dodá tato aplikace zasněženou obrazovku, blikající světýlka a jako bonus i vlastní vánoční tapetu inspirovanou legendárním Aqua designem.
Snowy se ovládá přes ikonu v Menu Baru, odtud máte vše pod palcem. Jedním kliknutím zapnete nebo vypnete sněžení, dalšími nastavíte, zda má sníh padat pořád, nebo se má schovat za okna aplikací. Intenzitu si navíc můžete přizpůsobit tak, aby vás sněhová nadílka buď jen lehce doprovázela, nebo se z displeje stal regulérní zimní chaos.
Vánoční světýlka, která se elegantně objeví podél horní hrany displeje, pak nabízí ještě víc možností. Můžete střídat vzory, do toho si vyberete barevný styl a vaše digitální Vánoce mohou začít. Příjemným bonusem je pak tapeta Aqua Winterscape, která je tak trochu milým Easter eggem pro všechny fanoušky starého macOS. Stromek posetý ovládacími prvky z Aqua éry je totiž pořádná nostalgie, který jsme tu dlouho neměli. A pokud vás omrzí, jedním kliknutím se vrátíte k původnímu pozadí.
Super je zejména to, že Snowy nic nestojí a stáhnout si ji můžete přímo z Mac App Store, díky čemuž se tak lze spolehnout na automatické aktualizace vydané právě přes App Store. Pokud tedy chcete dostat do svého Macu trochu zimního kouzla bez jediného zásahu do systému, tohle je přesně ta aplikace, kterou byste měli vyzkoušet.