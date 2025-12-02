Logitech MX Master 4: První haptická myš řady, která mění způsob, jak pracujete

Komerční sdělení: Logitech se letos rozhodl rozvířit poměrně stojaté vody počítačových myší modelem, který se v žádném případě nebojí posunout zavedený standard a do značné míry i vybočit z řady. Přichází totiž se zbrusu novou myší MX Master 4, která je první haptickou myší v celé sérii Master, a právě díky tomu působí jako největší krok vpřed od dob legendární třetí generace. A že je o co stát! Haptická odezva tu totiž není jen efektní doplněk, ale jako nový komunikační kanál mezi vámi a počítačem, díky kterému vám každé gesto, kliknutí i posun dá jasně najevo, co se právě děje. A to v praxi znamená jediné – vyšší přesnost, méně chyb, rychlejší práce.
Klíčovým stavebním kamenem je modernizovaný senzor Darkfield s rozlišením až 8 000 DPI, tedy stejným typem precizního snímání, na který se dlouhé roky spoléhají uživatelé Master řady. Ať už tedy pracujete na skle, dřevě nebo lesklém povrchu, kurzor se drží přesně tam, kde má, díky čemuž si můžete být zcela jistí perfektní přesností. Spolu s novou generací bezdrátové technologie, výkonnějším čipem a optimalizovanou anténou totiž dostáváte připojení, které je rychlejší a stabilnější než kdy dřív.
Výrazným tahákem je samozřejmě i kolečko MagSpeed, které zvládne projet až 1 000 řádků za sekundu. V praxi to působí až absurdně rychle – ze zvlášť dlouhých dokumentů nebo časových os se najednou stává záležitost několika vteřin. Precizně zpracované ocelové kolečko navíc působí prémiově a hlavně neuvěřitelně tiše. Ostatně ticho je jedním z velkých témat MX Master 4. Kliknutí jsou až o 90 % tišší, takže ani v open space kanceláři nebudete nikomu lézt na nervy.
Logitech se tentokrát opřel i o software. Jeho aplikace Logi Options+ je v téhle generaci výrazně chytřejší a umožní vám přizpůsobit každý pohyb, zkratku i gesto tak, aby odpovídalo vašemu pracovnímu stylu. Velkou roli v tom hraje Actions Ring, tedy intuitivní kruhové menu, které vám dá okamžitý přístup k nástrojům a příkazům, jež používáte nejčastěji. A že je o co stát. Podle Logitechu totiž díky chytrým zkratkám můžete snížit počet pohybů myší až o 63 %, což při delší práci skutečně poznáte.
Jistí si můžete být i tím, že vám myš padne naprosto perfektně do ruky. Ergonomie totiž zůstává věrná Master tradici. Tvar je roky známý, propracovaný a příjemně stabilní, palcové kolečko funguje hladce a přirozeně a myš sedí v ruce tak, že i celodenní práce nepůsobí unaveně. Baterie zvládne až 70 dní provozu, a pokud opravdu spěcháte, jediná minuta nabíjení vám přidá tři hodiny práce.
MX Master 4 je zkrátka myš, která nechce být jen evolucí. Je to profesionální nástroj, který kombinuje rychlost, komfort a chytrou automatizaci tak, aby vám každý den ulehčil. A přesně proto má tahle generace ambici stát se novým standardem produktivity. A co víc. Pokud si nyní tuto myš pořídíte, získáte k ní 20% slevu na nákup Logitech MX Keys S , které dokáží vaší produktivitu posunout ještě dál.
Myš Logitech MX Master 4 lze zakoupit i na Smarty, kde získáte dokonce 24% slevu na klávesnici MX Keys S
