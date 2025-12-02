Apple Music Replay 2025 je tu! Podívejte se, co jste letos nejvíce poslouchali

Apple si už tradičně schovává své roční rekapitulace na přelome listopadu a prosince a ani letošek není výjimkou. Apple Music Replay 2025 je totiž oficiálně venku a pokud máte pocit, že vám během roku uteklo pár hudebních momentů, teď máte ideální příležitost projít si celou svou posluchačskou stopu. V Apple Music totiž přistála kompletní roční rekapitulace, která tentokrát působí propracovaněji, svižněji a víc “instagramově” než kdy dřív. Apple holt evidentně pochopil, že podobné shrnutí už není jen statistika, ale tak trochu osobní rituál.
Základem je klasický celoroční playlist, který vám bez milosti připomene, že písnička, kterou jste poslouchali “jen párkrát”, ve skutečnosti vede žebříček s trojciferným náskokem. Doplněný je o Highlight Reel, krátký vizuální souhrn ve stylu příběhů pro Instagram a TikTok. Apple v něm sází na animace, fotky a krátká videa, která vám muzikální rok přehrají tak, že je téměř škoda, že něco podobného nemáme i pro aplikaci Fotky.
Nechybí ani klasické metriky jako celkový počet minut, počet přehrávaných interpretů, žánry, které vás letos táhly nejvíc, a samozřejmě i to, kdo se k vám během roku “vrátil” po delší pauze. Apple navíc letos zvýrazňuje tři nové roviny poslechu – objevování nových interpretů, věrnost těm starým a comebacks, kdy se do vašich sluchátek znovu probojoval někdo, kdo byl roky u ledu.
Pro hudební archiváře tu stále zůstává i All Time playlist, tedy výběr skladeb, které s vámi drží od úplně prvního dne v Apple Music. Ten dokáže občas nepříjemně připomenout, jaké tracky jste sjížděli před pěti lety, ale právě tohle je součást kouzla. Příjemnou změnou je pak plná integrace Replay do Apple Music od iOS 26. Nemusíte tak otevírat žádné webové rozhraní, jelikož všechno máte k dispozici přímo v aplikaci. Web nicméně zůstává, takže kdo chce, může si statistiky projít i tam.