Apple má srdce na pravém místě. Pomůže obětem ničivého požáru v Hongkongu

Apple opět reaguje na rozsáhlou přírodní katastrofu a nabízí pomoc komunitě, kterou zasáhla jedna z nejtragičtějších událostí v moderní historii Hongkongu. Společnost oznámila, že finančně přispěje na podporu obětí ničivého požáru v oblasti Tai Po. Minulou středu zachvátil rozsáhlý požár velký rezidenční komplex v Hongkongu. Tragédie si podle dosavadních informací vyžádala nejméně 128 obětí a více než 200 osob je stále pohřešováno. Vyšetřování naznačuje, že požár mohl vzniknout kvůli vysoce hořlavému stavebnímu lešení a ochranným sítím, které obklopovaly budovu během probíhajících rekonstrukčních prací. Událost otřásla celou zemí a místní záchranné složky pokračují v rozsáhlých pátracích operacích.
Lodivod Applu Tim Cook zveřejnil na platformě X kondolenční zprávu, v níž vyjádřil hluboký zármutek nad ztrátami na životech a potvrdil, že Apple finančně podpoří humanitární organizace podílející se na pomoci v postižené oblasti. Tento krok zapadá do dlouhodobé strategie společnosti, která pravidelně přispívá při velkých katastrofách. Již minulý měsíc Apple oznámil finanční podporu pro oběti hurikánu Melissa. Apple zároveň připomněl svůj interní program Employee Giving, který motivuje zaměstnance k dobrovolnictví a finanční pomoci komunitám. Společnost v rámci tohoto programu dorovnává dary zaměstnanců a celkově již bylo díky této iniciativě vybráno více než 880 milionů dolarů. Organizace, jako je Červený kříž, nadále vedou veřejné sbírky na pomoc obětem požáru v Tai Po a lidé z celého světa se mohou do těchto aktivit zapojit.