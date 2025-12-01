Zavřít reklamu

T-Mobile dnes rozdává neomezená data zdarma! Jak je získat?

Ostatní články
Jiří Filip
0

Oblíbený adventní kalendář od T-Mobile je zpět a to v opravdu velkém stylu. Pod prvním prosincovým políčkem se totiž skrývají neomezená data na jeden den zcela zdarma, což rozhodně potěší. Standardně si totiž za jednodenní neomezená data účtuje 69 Kč, takže se z jeho strany jedná o fajn dárek. A co víc – dostanete je i k firemním tarifům, které jindy bývají v rámci podobných akcí omezené.

Mohlo by vás zajímat

Jak získat neomezená data od T-Mobile na jeden den

Abyste neomezená data na jeden den získali, stačí mít u T-Mobile zřízený tarif a využívat jeho mobilní aplikaci. V té pak stačí otevřít v sekci Moments možnost Adventní kalendář a zde pak otevřít první políčko, respektive políčko s číslem 1. Pod ním se skrývají neomezená data, která pak stačí už jen potvrdit v rámci standardního potvrzovacího procesu a je hotovo. Pokud pak patříte mezi uživatele předplacených SIM, dostanete v aplikaci promo kód na 1GB dat zdarma, což je taky fajn. Jelikož se ale jedná o dárek z adventního kalendáře, logicky bude k dispozici jen dnes. S vyzvednutím proto určitě do dalších dnů neotálejte.

IMG 0737 IMG_0737
IMG 0738 IMG_0738
IMG 0739 IMG_0739
IMG 0740 IMG_0740
IMG 0743 IMG_0743
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.