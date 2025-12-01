T-Mobile dnes rozdává neomezená data zdarma! Jak je získat?

Oblíbený adventní kalendář od T-Mobile je zpět a to v opravdu velkém stylu. Pod prvním prosincovým políčkem se totiž skrývají neomezená data na jeden den zcela zdarma, což rozhodně potěší. Standardně si totiž za jednodenní neomezená data účtuje 69 Kč, takže se z jeho strany jedná o fajn dárek. A co víc – dostanete je i k firemním tarifům, které jindy bývají v rámci podobných akcí omezené.
Jak získat neomezená data od T-Mobile na jeden den
Abyste neomezená data na jeden den získali, stačí mít u T-Mobile zřízený tarif a využívat jeho mobilní aplikaci. V té pak stačí otevřít v sekci Moments možnost Adventní kalendář a zde pak otevřít první políčko, respektive políčko s číslem 1. Pod ním se skrývají neomezená data, která pak stačí už jen potvrdit v rámci standardního potvrzovacího procesu a je hotovo. Pokud pak patříte mezi uživatele předplacených SIM, dostanete v aplikaci promo kód na 1GB dat zdarma, což je taky fajn. Jelikož se ale jedná o dárek z adventního kalendáře, logicky bude k dispozici jen dnes. S vyzvednutím proto určitě do dalších dnů neotálejte.