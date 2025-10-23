T-Mobile oznámil vánoční nabídku! Nechybí v ní oblíbený adventní kalendář i termohrneček zdarma

T-Mobile i letos zajistí, aby každý zůstal ve spojení se svými nejbližšími, a tradičně přidá i vánoční nadílku. Pro každého zákazníka je nachystaná na míru ušitá nabídka nového telefonu – na všechny mobily i další hardware lze totiž získat slevu až 8 tisíc korun. Čekání na Ježíška navíc zkrátí oblíbený adventní kalendář, soutěže o pohádkové pobyty, odměny od partnerů i dárky na prodejnách doslova pro každého.
„V předvánočním čase i o Vánocích mají být všichni spolu, ve spojení s těmi nejbližšími. Jako každý rok jsme tu pro naše zákazníky – neviditelný, ale silný parťák, na kterého se mohou spolehnout, a který vždy přináší něco navíc. Pomůže jim s nákupem dárků, zpříjemní společně strávený čas, potěší originálním vánočním dárkem i službami zdarma a umožní být ve spojení s těmi, kteří s námi nemohou být fyzicky. Protože o Vánocích nemá být nikdo sám. Věříme, že letošní nabídka udělá všem našim zákazníkům radost, vyloudí jim úsměv na tváři a umožní jim užít si kouzelné chvíle #MeziSvými,“ říká Petar Babić, obchodní ředitel segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile.
Odměny pro každého zákazníka
Operátor od 1. 11. opět přináší speciální nabídku pro všechny své zákazníky. Na prodejnách i v e-shopu na ně čeká bohatá nadílka telefonů Samsung, Xiaomi a dalších. A vyberou si všichni – dokonce i ti, kteří místo telefonu dají přednost tabletu, herní konzoli, televizi nebo třeba chytrým hodinkám. Ať už se rozhodnou jakkoli, budou moci využít dotaci až 8 tisíc korun na nákup nového zařízení. Sleva platí na všechny telefony i další produkty v portfoliu operátora, pokud si prodlouží svou smlouvu nebo sjednají jeden z vybraných tarifů.
T-Mobile jako jediný operátor na trhu přináší také bonus 5 000 Kč na mobilní telefony k pořízení vybraných tarifů internetového připojení (Cable/Fiber). Rozšiřuje tak stávající seznam zvýhodněných zařízení, kam patří tablety, PlayStation nebo televizor.
Nezapomíná ani na drobné podnikatele. Ti při pořízení některého z Next tarifů získají vánoční slevu na nové zařízení. Výše slevy se odvíjí od vybraného tarifu a lze ji kombinovat s dalším cenovým zvýhodněním. Zároveň zákazníci, kteří si pořídí pevný internet Business Cable/Fiber a současně si aktivují nebo prodlouží program Magenta 1 Business, získají k přidělenému rozpočtu na nákup zařízení extra budget navíc. Zkrátka ale nepřijdou ani větší firemní zákazníci – ti získají v prosinci neomezená data na 7 dní zdarma při zakoupení jakéhokoliv jednorázového balíčku Data Extra na měsíc. Ten bude připraven k aktivaci v období 22. – 28. 12. v aplikaci Můj T-Mobile.
Atraktivní nabídka je připravena i pro držitele přeplacených karet. Ti si budou moci zakoupit datový balíček 24 GB na 6 nebo12 měsíců s vánoční slevou 50 %. Také si mohou užít 100Gigové Vánoce – k aktivnímu datovému balíčku s měsíční obnovou 20+5 GB získají vánočních 75 GB dat v aplikaci Můj T-Mobile zdarma.
Vánoce tradičně i v Magenta Moments
Na návštěvníky kamenných prodejen T-Mobile opět čeká oblíbený horký nápoj a nově také speciální čokoládové mikulášské překvapení. Pro uživatele aplikace je přichystán krásný dárek – zářivě magentový termohrneček, který zpříjemní chladné zimní dny. Stačí se na prodejně prokázat voucherem z Magenta Moments. Tam uživatelé také najdou od začátku adventu oblíbený kalendář, který jim přinese 24 políček plných překvapení, odměn, soutěží i zajímavých nabídek od partnerů. Soutěžit se bude třeba i o rodinný zájezd do Finska – do vesničky Santa Clause.