Recenze EPICO UltraBase Mini Watch Charger: Když chcete mít nabíječku na Apple Watch doslova vždy po ruce

Když člověk používá Apple Watch denně, dřív nebo později zjistí, že mít po kapsách klasický metrový kabel s magnetickým nabíjecím pukem od Applu není ideální. Na trhu však naštěstí najdete nabíjecí řešení, které vám hodinky spolehlivě nabijí a zároveň jsou prostorově podstatně méně náročné. Jedním z nich je i nová mininabíječka UltraBase Mini Watch Charger z dílny českého výrobce příslušenství EPICO. A jelikož mi tato drobná USB-C nabíječka dorazila nedávno na vyzkoušení, je na čase vás s ní seznámit.
UltraBase patří mezi ty doplňky, které na první pohled působí jako malé, ale chytré vylepšení každodenního života. Kovové tělo má překvapivě solidní váhu a jakmile jej uchopíte do ruky, okamžitě poznáte, že se nejedná o žádný fórový kousek, který by se měl co nevidět rozpadnout. Ostatně, ještě aby to bylo jinak. Nabíječka má na sobě očko, díky kterému ji můžete připnout třeba na klíče a mít ji tak neustále u sebe. Určitá odolnost je tedy logicky očekávaná.
Co se týče vzhledu jako takového výrobce zvolil design, který esteticky ladí se samotnými Apple Watch, takže když člověk nabíječku vytáhne vedle MacBooku nebo iPhonu, máte skoro až pocit, že jste vytáhli další Apple produkt. EPICO má holt minimalismus v krvi, o čemž mě jeho produkty přesvědčují pravidelně.
Samotné připojení je jednoduchost sama. Využívá se k němu USB-C konektor, který je vzhledem ke své univerzálnosti a zároveň široké rozšířenosti zárukou toho, že nabíječku zastrčíte takřka kamkoliv. Problém tedy není jí strčit do MacBooku, powerbanky, stolní nabíječky nebo dokonce do portu iPhonu či iPadu. Super je pak to, že USB-C „trčí“ přímo z těla nabíječky, díky čemuž je tak celý tento doplněk mimořádně malý, praktický a fungovat může i de facto jako stojánek třeba v případě, že jej zasunete do iPadu připnutého do klávesnicových pouzder.
Fotogalerie
Nabíjení pak probíhá naprosto jednoduše. Nabíječku prostě jen zasunete, položíte na ní hodinky a je hotovo. Hodinky se k ní totiž automaticky magneticky přichytí a prakticky okamžitě se začnou nabíjet. Pokud jste pak stejně jako já strávili například na cestách půlku života rozmotáváním klasického kabelu, vězte, že jakmile si tento styl nabíjení vyzkoušíte, pocítíte jakési vnitřní zadostiučinění. Jednoduchost tohoto produktu je totiž zkrátka fenomenální,
Rychlost nabíjení odpovídá kompaktnímu tělu, což jinými slovy znamená, že 5W rychlonabíjení zde (bohužel) nečekejte. Výkon této nabíječky se totiž zastavil na 3,5 W, což v praxi znamená plné Apple Watch zhruba za dvě hodiny. Já testoval nabíjení konkrétně u Apple Watch Series 9 a 11, přičemž v obou případech jsem se z 0 na 100% dostal za zhruba 1 hodinu a 50 minut. Závratná rychlost to sice není, na cestách ale bohatě stačí.
Osobně jsem nabíječku používal tak, že jsem ji nechal viset na klíčích a když prostě bylo potřeba, nacvakl jsem ji na USB-C u MacBooku, iPadu nebo v autě, hodinky jsem jen umístil a spolehlivě je „dokrmil“ energií. A to k mé naprosté spokojenosti. Silný magnet drží pevněji, než jsem čekal, a ani jednou se mi nestalo, že by hodinky při pohybu spadly. A to třeba ani ve chvíli, kdy jsem nabíječku připojil v autě a hodinky jsem si nabíjel za jízdy.
Příjemným bonusem tohoto produktu je kompatibilita se všemi generacemi Apple Watch a to bez výjimky. Pokud tedy máte doma nějaký starší model jako „záložní“ nebo naopak nejnovější Apple Watch Ultra, UltraBase je nabije bez váhání. Stejně tak si rozumí i s AirPods, které lze nabíjet bezdrátově, což se v hotelu nebo na letišti hodí víc, než jsem čekal.
Konstrukce navíc evidentně počítá i s delším nabíjením. Tělo se totiž alespoň podle mých testů nepřehřívá, nabíječka se nikdy nestala nepříjemně teplou a ochrana proti přehřívání je u podobných cestovních doplňků v podstatě nutností. Kov zde tedy jednak dodává pocit odolnosti, ale hlavně funguje jako pasivní chladič, díky čemuž nabíječka zvládá i delší nabíjecí seance v kuse.
Největší devizou je ale celková praktičnost. UltraBase je jeden z těch produktů, které prostě jednou vezmete do batohu a už se nikdy nevrátíte ke starému způsobu nabíjení. Kabely najednou působí jako přežitek a rychlé „přicvaknutí“ hodinek k drobnému tělu zasunutému v MacBooku, iPadu či klidně iPhonu se stane rutinní radostí.
Fotogalerie #2
Resumé
EPICO UltraBase Mini Watch Charger je přesně ten typ doplňku, který by Apple klidně mohl přibalovat do krabičky s Apple Watch jako malou pozornost, a nikdo by se nezlobil. Nabíjí rychle, je nesmírně kompaktní, působí prémiově a hlavně dává smysl v každodenním provozu. Pokud cestujete, pracujete na více místech nebo jen nechcete nosit kabel navíc, tohle je řešení, které vám zjednoduší život víc, než byste čekali od zařízení o velikosti přívěsku. Chcete-li tedy mít jistotu, že hodinky nikdy nezůstanou viset na posledním procentu, EPICO UltraBase je maličkost, která udělá velký rozdíl. A vzhledem ke své cenovce, která je nyní díky Black Friday nejníž za poslední dobu, není za mě absolutně nad čím váhat. V mém batohu tedy zůstane už napořád zcela určitě.
Běžná cena této nabíječky je 499 Kč, nicméně díky nynějšímu Black Friday jí nyní seženete o 20 % levněji – tedy jen za 399 Kč. Je tedy rozhodně o co stát.