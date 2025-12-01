Nákupem Apple produktů můžete nyní přispět na boj proti HIV a AIDS

Stejně jako každý rok, i letos můžete skrze nákup na Apple Online Storu, popřípadě v Apple Storu přispět na dobrou věc – konkrétně pak na boj proti HIV a AIDS globálnímu fondu (RED). Ten totiž na svém oficiálním účtu na X oznámil, že z nákupů u Applu (ať už online, nebo na kamenné prodejně) zaplacených přes Apple Pay daruje Apple za každý takto provedený nákup fondu 5 dolarů, tedy asi 100 Kč, a to až do výše 3 milionů dolarů. Jednat by se tedy mělo o opravdu solidní příspěvek.
Just one tap helps support (RED).
For every purchase made with Apple Pay at an Apple Store, in the Apple Store app, or on https://t.co/egfyY9S57x, @Apple is donating $5 to the @GlobalFund, up to $3M, now through December 7. Visit https://t.co/ZowTYp3ign for full details. pic.twitter.com/PTj7VI3E34
— (RED) (@RED) November 28, 2025
Apple spolupracuje s fondem (RED) už od roku 2006 s tím, že v minulosti prodával dokonce i (PRODUCT)RED edice svých produktů, jejichž nákupem uživatelé sami o sobě přispívali na boj proti HIV a AIDS kdykoliv během roku. Vedle krytů pro iPhony, řemínků pro Apple Watch či třeba Smart Cover pouzder pro iPady jsme se v minulosti dočkali i pár edic červených (PRODUCT)RED iPhonů, které Apple většinu představil na jaře. Bohužel, v posledních letech už od této tradice ustoupil, což je docela škoda, protože mnozí uživatelé měli červené varianty iPhonů rádi. Zda do budoucna tuto skutečnost přehodnotí ale ukáže až čas.