Zavřít reklamu

Nákupem Apple produktů můžete nyní přispět na boj proti HIV a AIDS

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Stejně jako každý rok, i letos můžete skrze nákup na Apple Online Storu, popřípadě v Apple Storu přispět na dobrou věc – konkrétně pak na boj proti HIV a AIDS globálnímu fondu (RED). Ten totiž na svém oficiálním účtu na X oznámil, že z nákupů u Applu (ať už online, nebo na kamenné prodejně) zaplacených přes Apple Pay daruje Apple za každý takto provedený nákup fondu 5 dolarů, tedy asi 100 Kč, a to až do výše 3 milionů dolarů. Jednat by se tedy mělo o opravdu solidní příspěvek. 


Apple spolupracuje s fondem (RED) už od roku 2006 s tím, že v minulosti prodával dokonce i (PRODUCT)RED edice svých produktů, jejichž nákupem uživatelé sami o sobě přispívali na boj proti HIV a AIDS kdykoliv během roku. Vedle krytů pro iPhony, řemínků pro Apple Watch či třeba Smart Cover pouzder pro iPady jsme se v minulosti dočkali i pár edic červených (PRODUCT)RED iPhonů, které Apple většinu představil na jaře. Bohužel, v posledních letech už od této tradice ustoupil, což je docela škoda, protože mnozí uživatelé měli červené varianty iPhonů rádi. Zda do budoucna tuto skutečnost přehodnotí ale ukáže až čas.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.