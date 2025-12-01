Co vše přinese prosinec u Applu: nové aktualizace, hry i premiéra filmu F1 na Apple TV

Apple v prosinci uvede iOS 26.2, nové funkce pro iPad a Mac, pět her pro Apple Arcade a film F1 The Movie na Apple TV. Na nový hardware ale zapomeňte.
Prosincová aktualizace iOS 26.2 nabídne řadu novinek pro iPhone. Uživatelé Apple Music se mohou těšit na offline zobrazení textů písní, v aplikaci Připomínky přibyly naléhavé alarmy a Apple Podcasts získají automaticky generované kapitoly. Aplikace Zdraví dostane vylepšený spánkový skóre, zatímco Freeform bude nově podporovat tabulky. Nechybí ani úpravy pro funkci Liquid Glass, např. průhlednost hodin na zamykací obrazovce či animace napříč systémem.
CarPlay se rozšiřuje o více widgetů a novou správu připnutých konverzací ve Zprávách. AirDrop nabídne nový způsob sdílení, a Apple přidá zkratku pro vytvoření události v aplikaci Pozvánky. Mezinárodní uživatele potěší např. živý překlad přes AirPods v EU a možnost vyměnit Siri za jiného asistenta v Japonsku.
iPad, Mac a Apple TV se také dočkají
iPadOS 26.2 vrací oblíbenou funkci drag and drop pro multitasking, známou z verze 18. Uživatelé tak mohou snadno přesouvat aplikace do režimu Split View nebo Slide Over přímo z Docku nebo Spotlightu.
macOS 26.2 přináší novinku jménem Edge Light, která zlepší osvětlení obličeje při videohovorech. Funkce využívá neuronový engine Macu i jeho ISP pro co nejpřirozenější výsledek.
Fotogalerie
Apple TV v prosinci nabídne jednu z největších premiér roku – F1 The Movie, který bude dostupný od 12. prosince. K tomu přibudou nové díly seriálů Pluribus a Down Cemetery Road, sváteční speciál i dokument o šesti ohrožených zvířatech.
Apple Arcade a Music Replay uzavírají rok
Apple Arcade uvede 5 nových her včetně hitů jako PowerWash Simulator, SpongeBob: Patty Pursuit 2 či NARUTO: Ultimate Ninja STORM+. Všechny budou dostupné od 4. prosince v rámci předplatného.
Fotogalerie #2
Apple Music Replay letos opět nabídne přehled hudebního roku – tentokrát přímo v aplikaci, bez nutnosti přecházet na web. Kromě měsíčních statistik se uživatelé dočkají i tradičního ročního souhrnu oblíbených skladeb.
A co Apple v prosinci nechystá? Pravděpodobně žádné nové hardwarové produkty. Očekávané novinky jako AirTag 2, Apple TV 4K nebo HomePod mini 2 se odkládají až na začátek příštího roku.