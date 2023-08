Vision Pro 2 by se mohl automaticky přizpůsobit různým uživatelům

Ano, první generace Vision Pro sice byla představena na WWDC, přičemž se ještě neprodává, už se ale spekuluje o nástupci. Může za to nicméně sám Apple, který si podal patentovou přihlášku na metodu, která jeho budoucímu modelu umožní automaticky upravit polohu a pozici zobrazení obsahu tak, aby vyhovovala každému z uživatelů, kdo Vision Pro používá.

Jasnou nevýhodou Apple Vision Pro je fakt, že Apple nebude chtít, abyste ho sdíleli v rodině nebo se spolupracovníky. Každý má mít svůj, a to kvůli nastavení – tedy popruhu, těsnění a čočkám. Tento problém se však snaží vyřešit právě nová přihláška, která popisuje přizpůsobení za přítomnosti řady senzorů a motorů.

Mělo by to tedy zahrnovat detekci polohy očí a úpravu pozic displejů tak, aby odpovídaly vzdálenosti mezi vašimi zorničkami. Elektromagnety by pak měly upravit i tvar samotného těsnění proti světlu. Systém by také mohl odstranit neduh v podobě nutnosti ručního utahování popruhů, protože by se systém vždy přizpůsobil nositeli.

Stejně jako vždy, je to ale jen patent, který sice může změnit používání samotného zařízení, stejně jako nemusí znamenat vůbec nic. Jistotou nakonec ani není, že se Vision pro začne prodávat hned na začátku roku, a že si na něho nebudeme muset ještě nějaký ten čas počkat. Minimálně u nás v České Republice stejně nebude hned od startu prodeje dostupný.