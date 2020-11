GeForce RTX 3060 Ti dorazí v prosinci

S výkonnějšími modely řady RTX 3000 s označením „Ti“ je to jako na horské dráze. Prvně se hovořilo, že Ti verzi s vyšší pamětí dostanou všechny karty, tedy 3070, 3080 i 3090. Poté se objevila i karta GeForce RTX 3060 rovněž s Ti verzí. Zatímco výkonnější verze ostatních karet byly prozatím zrušeny, 3060 Ti je pořád v plánu. Dorazit by mohla v polovině listopadu spolu s konkurenčními Radeony RX 6800 a 6800 XT. Podle jiných zdrojů kartu ale uvidíme až 2. prosince. GeForce RTX 3060 Ti by měla disponovat 8nm čipem GA104 s 4864 jádry cuda a 8 GB paměti GDDR6. Výkon by měl být srovnatelný s RTX 2080 Super.