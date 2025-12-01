Adventní kalendář na iPhone: Zkraťte si čekání na Vánoce touto skvělou aplikací

Je tu prosinec, což pro mnohé z nás znamená jediné – začátek odpočítávání posledních dní do Vánoc. Pokud si tuto tradici neumíte představit bez adventního kalendáře, ale zároveň nemáte čas nebo si nechcete kupovat klasický fyzický, určitě vás potěší, že si můžete pěkný kalendář nainstalovat i do svého iPhonu. Čokoládičky či jiné fyzické minidárky z něj sice nevydolujete, advent vám však přesto rozhodně zpříjemní.
Fotogalerie
Aplikací ve stylu adventního kalendáře naleznete v App Storu relativně dost a troufnu si říci, že i vcelku kvalitních. Pokud bych vám pak měl doporučit jednu za sebe, byla by to aplikace 25 Days of Christmas 2025, kterou si můžete stáhnout kliknutím na její název. Jedná se sice o adventní kalendář přizpůsobený USA, kvůli čemuž neodpočítáváte dny do Štědrého dne, ale až do Božího hodu, avšak myslím, že tuto věc aplikaci stejně naprostá většina z vás díky její krásné grafice odpustí. Jedná se totiž zřejmě o nejlépe vypadající iOS adventní kalendář, který si na iPhone můžete zdarma stáhnout.
Princip aplikace se už řadu let nemění. Každý den máte tedy možnost otevřít si jedno okénko z adventního kalendáře, pod kterým se ukrývá vánočně laděná minihra – namátkou lze zmínit třeba zdobení vánočního stromečku na čas, stavění sněhuláka a podobné legrácky. Za splnění těchto hříček vás aplikace obdaruje tipem na další aplikaci, kterou si můžete stáhnout z App Storu. Tyto aplikace jsou sice většinou zdarma, nicméně v minulých letech bylo možné díky kalendáři získat i pár placených (byť levných) softwarů bezplatně, což je vcelku příjemný benefit. Graficky krásné prostředí s příjemnými hrami doplňují na pozadí hrající koledy, které můžete navíc v nastavení změnit. Jak už to však u podobných aplikací bývá, naleznete v ní i pár reklam, skrze které můžete otevírat dodatečný obsah – tedy třeba právě další koledy na pozadí.
Pokud se tedy už Vánoc nemůžete dočkat a rádi si dny do nich odpočítáváte právě pomocí adventního kalendáře, 25 Days of Christmas se vám bude dle mého velmi líbit. Jedná se totiž o opravdu příjemný kapesní kalendář, ze kterého vánoční duch přímo čiší. Určitě se mu tedy nebojte dát šanci.