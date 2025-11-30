Zajímavé novinky na HBO Max pro tento týden, které rozhodně stojí za vidění

< >
V zajetí démonů 4: Poslední rituály
Zažijte případ, který zasáhne samotné jádro poslání Eda a Lorraine a zaútočí na srdce rodiny Warrenových… jejich dceru Judy.
Orel Eddie
Film inspirovaný skutečným příběhem Eddiego Edwardse, odvážného britského skokana na lyžích, který nikdy nepřestal věřit, i když ho všichni odepsali.
30 dní dlouhá noc
Aljašské město se na měsíc ponoří do tmy a stává se terčem útoku krvežíznivých upírů.
Takoví normální zabijáci
Woody Harrelson a Juliette Lewis jako dvojice sériových vrahů, z nichž média udělají celebrity. Jejich krvavé řádění si vyžádá 52 obětí.
Neberte nám hřiště
Dvanáctiletá Alma se po smrti matky stěhuje s otcem do nové čtvrti. Aby zabránila zničení hřiště, musí spojit síly s rivalkou Lunou a jejím gangem.