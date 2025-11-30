Zavřít reklamu

Tyto super iOS aplikace byste si měli určitě vyzkoušet

Wake Up Light

Wake Up Light sází na klidnější začátek dne: místo klasického zvonění vás nechá probudit se do postupně sílícího světla, které připomíná skutečný svítání. Aplikace spolupracuje s HomeKitem, takže si můžete vytvořit vlastní rituál – třeba nechat světla pozvolna rozsvěcet, přidat jemnou hudbu nebo sladit probuzení s chytrou aromalampou. V zimních měsících, kdy se ráno probouzíme do tmy, umí tahle kombinace výrazně zpříjemnit vstávání a pomůže nastartovat den v mnohem lepší náladě.

SmartGo One

Milujete hru Go a chtěli byste si ji zahrát i na vašem iPhonu? Nebo její kouzla a taje teprve začínáte objevovat? V obou případech se můžete stoprocentně spolehnout na aplikaci SmartGo One, která vám nabízí hned několik režimů hry, možnost přidávání poznámek, nápovědu pro začátečníky, ukázky a návody a spoustu dalšího.

Atten

Atten vám pomůže zkrotit digitální chaos a soustředit se na práci bez zbytečných vyrušení. Umožní vám dočasně vypnout aplikace či weby, které nejvíc odvádějí pozornost, a vytvořit si tak prostor pro klidné studium nebo hlubokou práci. K dispozici jsou také detailní statistiky o tom, jak trávíte čas na telefonu, takže snadno odhalíte vlastní návyky a nastavíte si pravidla, která vám budou opravdu fungovat. Výsledkem je zdravější používání technologií i více prostoru pro věci, na kterých vám záleží.

Didget

Didget usnadňuje kontrolu nad mobilními daty tak, abyste měli vždy jasno v tom, kolik z vašeho limitu ještě zbývá. Nabízí přehledné prostředí, ve kterém okamžitě vidíte aktuální spotřebu, a díky přizpůsobitelnému widgetu můžete mít stav dat neustále na očích přímo na domovské obrazovce. Sleduje využití v reálném čase a umožňuje nastavit si sledování podle vlastních potřeb, takže se vyhnete nepříjemným překvapením i nečekaným poplatkům.

