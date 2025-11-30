Tyto báječné hry pro macOS nyní stáhnete výjimečně zcela zdarma

(BURIED TAPES) The Parking
(BURIED TAPES) The Parking představuje další díl atmosférické antologie inspirované estetikou starých VHS záznamů. Tentokrát hráče zavádí do znepokojivého, zdánlivě prázdného parkoviště, které se s postupem času mění v labyrint ticha, stínů a podivných úkazů. Horor tu nestaví na laciných lekacích, ale na pomalém, pečlivě dávkovaném napětí, které roste s každým krokem a každou novou stopou na „ztracené“ nahrávce. The Parking opět ukazuje, že série Buried Tapes sází na subjektivní prožitek a zvláštní druh strachu, který se nenápadně plíží až pod kůži. A protože je hra dostupná zdarma, může tuhle zlověstnou jízdu vyzkoušet každý, kdo se odváží vstoupit do tmy.
Loser Named Hana
Loser Named Hana je krátký, ale intenzivní příběhový zážitek, který začíná u zvláštního inzerátu slibujícího sto dolarů týdně za to, že budete něčí přítel. Brzy zjistíte, že za nabídkou stojí osamělá dívka jménem Hana – bytost s nepřehlédnutelně vysokým hlasem, zvláštním chováním a zoufalou potřebou lidské blízkosti. Hra staví hlavně na dialogu a postupném odhalování Hanina nitra, přičemž nechává na hráči, zda k ní přistoupí s empatií, odstupem nebo nedůvěrou.
Zaccaria Pinball
Zaccaria Pinball je rozsáhlá kolekce digitálních pinballových stolů, která vzdává hold jedné z nejvýznamnějších značek v historii žánru. Nabízí přes stovku stolů, z toho více než čtyřicet oficiálně licencovaných od původní italské společnosti Zaccaria, kdysi třetího největšího výrobce pinballů na světě. Hráče potěší věrná vizuální podoba, precizní fyzika míčku a široká škála herních režimů, díky nimž si na své přijdou nostalgici i nováčci. Každý stůl má vlastní charakter, tempo i herní výzvy, takže je snadné ztratit se v hodinách hraní – přesně tak, jak to ke kvalitnímu pinballu patří.
Habbo Hotel: Origins
Habbo Hotel: Origins oživuje atmosféru raných online komunit a vrací hráče do ikonického pixelového světa, kde kreativita a sociální interakce hrají hlavní roli. Uživatelé si tu mohou vytvořit avatar, budovat vlastní pokoje, sbírat a směňovat vzácné předměty a objevovat desítky místností zaplněných hráči z celého světa. Hra spojuje nostalgické retro prvky s novými funkcemi, takže působí povědomě, ale zároveň svěže. Komunita se tu formuje organicky – od improvizovaných her až po velké eventy – a právě tahle spontánnost tvoří srdce celého zážitku. Origins tak nabízí nejen návrat ke kořenům, ale i modernější podobu sociální pixelové zábavy.
