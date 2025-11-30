Zavřít reklamu

Tyto báječné hry pro macOS nyní stáhnete výjimečně zcela zdarma

Mac
Amaya Tomanová
0
< >

(BURIED TAPES) The Parking

(BURIED TAPES) The Parking představuje další díl atmosférické antologie inspirované estetikou starých VHS záznamů. Tentokrát hráče zavádí do znepokojivého, zdánlivě prázdného parkoviště, které se s postupem času mění v labyrint ticha, stínů a podivných úkazů. Horor tu nestaví na laciných lekacích, ale na pomalém, pečlivě dávkovaném napětí, které roste s každým krokem a každou novou stopou na „ztracené“ nahrávce. The Parking opět ukazuje, že série Buried Tapes sází na subjektivní prožitek a zvláštní druh strachu, který se nenápadně plíží až pod kůži. A protože je hra dostupná zdarma, může tuhle zlověstnou jízdu vyzkoušet každý, kdo se odváží vstoupit do tmy.

Buried Tapes the Parking 4 Buried Tapes the Parking 4
Buried Tapes the Parking 5 Buried Tapes the Parking 5
Buried Tapes the Parking 3 Buried Tapes the Parking 3
Buried Tapes the Parking 2 Buried Tapes the Parking 2
Buried Tapes the Parking 1 Buried Tapes the Parking 1
Vstoupit do galerie

Loser Named Hana

Loser Named Hana je krátký, ale intenzivní příběhový zážitek, který začíná u zvláštního inzerátu slibujícího sto dolarů týdně za to, že budete něčí přítel. Brzy zjistíte, že za nabídkou stojí osamělá dívka jménem Hana – bytost s nepřehlédnutelně vysokým hlasem, zvláštním chováním a zoufalou potřebou lidské blízkosti. Hra staví hlavně na dialogu a postupném odhalování Hanina nitra, přičemž nechává na hráči, zda k ní přistoupí s empatií, odstupem nebo nedůvěrou.

Loser Named Hana 4 Loser Named Hana 4
Loser Named Hana 3 Loser Named Hana 3
Loser Named Hana 2 Loser Named Hana 2
Loser Named Hana 1 Loser Named Hana 1
Vstoupit do galerie

Zaccaria Pinball

Zaccaria Pinball je rozsáhlá kolekce digitálních pinballových stolů, která vzdává hold jedné z nejvýznamnějších značek v historii žánru. Nabízí přes stovku stolů, z toho více než čtyřicet oficiálně licencovaných od původní italské společnosti Zaccaria, kdysi třetího největšího výrobce pinballů na světě. Hráče potěší věrná vizuální podoba, precizní fyzika míčku a široká škála herních režimů, díky nimž si na své přijdou nostalgici i nováčci. Každý stůl má vlastní charakter, tempo i herní výzvy, takže je snadné ztratit se v hodinách hraní – přesně tak, jak to ke kvalitnímu pinballu patří.

Zaccaria Pinball 3 Zaccaria Pinball 3
Zaccaria Pinball 4 Zaccaria Pinball 4
Zaccaria Pinball 2 Zaccaria Pinball 2
Zaccaria Pinball 1 Zaccaria Pinball 1
Vstoupit do galerie

Habbo Hotel: Origins

Habbo Hotel: Origins oživuje atmosféru raných online komunit a vrací hráče do ikonického pixelového světa, kde kreativita a sociální interakce hrají hlavní roli. Uživatelé si tu mohou vytvořit avatar, budovat vlastní pokoje, sbírat a směňovat vzácné předměty a objevovat desítky místností zaplněných hráči z celého světa. Hra spojuje nostalgické retro prvky s novými funkcemi, takže působí povědomě, ale zároveň svěže. Komunita se tu formuje organicky – od improvizovaných her až po velké eventy – a právě tahle spontánnost tvoří srdce celého zážitku. Origins tak nabízí nejen návrat ke kořenům, ale i modernější podobu sociální pixelové zábavy.

Habbo Hotel Origins 4 Habbo Hotel Origins 4
Habbo Hotel Origins 5 Habbo Hotel Origins 5
Habbo Hotel Origins 3 Habbo Hotel Origins 3
Habbo Hotel Origins 2 Habbo Hotel Origins 2
Habbo Hotel Origins 1 Habbo Hotel Origins 1
Vstoupit do galerie

 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.