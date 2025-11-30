Recenze SWISSTEN MagSafe Selfie Stick Tripod: Povinná výbava pro tvůrce obsahu

V době, kdy sociálním sítím vládnou Reels, TikTok a dokonalé instagramové stories, už nestačí jen natáhnout ruku. Kvalitní příslušenství je klíčem k tomu, aby vaše záběry vypadaly profesionálně, ať už jste na dovolené, nebo natáčíte vlog v obýváku. SWISSTEN Bluetooth Selfie Stick Tripod přichází jako univerzální řešení 2v1, které kombinuje teleskopickou selfie tyč s praktickým stativem. Hlavním tahákem je však plná integrace technologie MagSafe, která mění pravidla hry v rychlosti a pohodlí používání.
MagSafe: Konec složitého šroubování
Největší inovací tohoto modelu je způsob uchycení telefonu. Pokud vlastníte iPhone (řady 12 a novější) nebo telefon s MagSafe krytem, zapomeňte na otravné roztahování čelistí a šroubování držáků. Díky silnému magnetu stačí telefon přiblížit a ten se automaticky a přesně zarovná. Tento systém je nejen bleskově rychlý, ale také bezpečný. Magnet udrží zařízení o hmotnosti až 500 g, takže se nemusíte bát o svůj telefon ani při prudším pohybu. Okamžitě tak můžete začít fotit nebo natáčet, což oceníte zejména při zachycování momentek, které nepočkají.
2v1: Z ruky rovnou na stůl
Swissten zde skvěle kombinuje dvě zařízení v jednom kompaktním těle:
- Teleskopická selfie tyč: Díky sedmi segmentům z kvalitní hliníkové slitiny můžete tyč vytáhnout až do délky 105 cm. To je ideální délka pro širokoúhlé záběry, kde chcete zachytit nejen sebe, ale i velkou část krajiny nebo skupinu přátel za vámi.
- Stabilní stativ (Tripod): Rukojeť tyče se dá rozložit na tři nožičky, čímž vznikne praktický stativ. Nožičky jsou opatřeny silikonovými protiskluzovými koncovkami, což zajišťuje stabilitu jak na pracovním stole při videohovorech, tak v terénu při focení samospouští.
Ovládání na dálku a výdrž
Součástí rukojeti je odnímatelný dálkový ovladač, který využívá moderní Bluetooth 5.2. Ovladač můžete z tyče vyjmout a ovládat spoušť fotoaparátu až na vzdálenost 10 metrů. To je neocenitelné pro skupinové fotografie, kde chcete být i vy, nebo pro natáčení videí z větší vzdálenosti. Ovladač je napájen vyměnitelnou knoflíkovou baterií CR1632 (kapacita 120 mAh). Díky úspornému Bluetooth vydrží při běžném používání fungovat 3 až 6 měsíců, v pohotovostním režimu pak dokonce až jeden rok.
Konstrukce a přenositelnost
Navzdory své robustní konstrukci z hliníku a odolného ABS plastu je tato selfie tyč překvapivě lehká, neboť má hmotnost pouhých 180 gramů. Ve složeném stavu měří jen 21 cm, takže se bez problémů vejde do každé dámské kabelky, batohu nebo i větší kapsy. Matná černá povrchová úprava jí navíc dodává elegantní a prémiový vzhled.
Závěr
SWISSTEN Bluetooth Selfie Stick Tripod s MagSafe je ideálním doplňkem pro každého, kdo to s focením a natáčením na mobil myslí vážně. Kombinace magnetického uchycení, dlouhé teleskopické tyče a stabilního stativu z ní dělá univerzální nástroj pro cestovatele, vlogery i rodiny. Pokud hledáte způsob, jak dostat své fotky na novou úroveň a zbavit se roztřesených záběrů, toto je investice, která se vyplatí. Cena je 599 korun.