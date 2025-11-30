Recenze FIXED Creator Neck Phone Holder: Skvělý doplněk nejen pro tvůrce obsahu

Doba se mění a zatímco před pár lety frčely internetové články, dnes jsou to zřejmě i kvůli neustále se zrychlující době nejrůznější videa. Není proto překvapivé, že pro videotvůrce vzniká čím dál tím víc nejrůznějšího příslušenství, které jim má jejich tvorbu usnadnit. A právě na jeden takový kousek jsem se v posledních dnech zaměřil. Na vyzkoušení mi totiž dorazil FIXED Creator Neck Phone Holder a jelikož kvůli své práci čas od času něco natočit potřebuji přesně tím stylem, který by měl nabídnout tento doplněk (tedy natáčení z pohledu první osoby), byl jsem na něj nesmírně zvědavý.
Upřímně řečeno, když jsem poprvé vzal FIXED Creator Neck Phone Holder do ruky, úplně jsem si nebyl jistý tím zda se jedná o ten typ gadgetu, který vypadá skvěle na fotkách, ale v reálu je člověk použije dvakrát a pak skončí někde na dně šuplíku, nebo je to skutečně důležitý pomocník. Jenže stačilo pár minut testování a začal jsem chápat, proč si tohle udělátko získává takové sympatie mezi tvůrci obsahu, ale i běžnými uživateli. Je to totiž jeden z mála držáků, který se vám skutečně přizpůsobí, místo aby vyžadoval, abyste se přizpůsobovali vy jemu. Disponuje totiž ohebnou konstrukcí, která obepne krk překvapivě pohodlně a vás tak nic netlačí a zároveň není potřeba hledat „ten správný úhel“, protože jakmile si držák jednou nastavíte, zůstane přesně tak, jak potřebujete. Při natáčení z pohledu první osoby to dává obrovský smysl – máte volné ruce, telefon drží jako přibitý a vy se můžete soustředit na samotný záběr, místo abyste hlídali techniku.
Super je, že u tohoto gadgetu vsází výrobce na magnetické uchycení, které je pro tyto účely jako stvořené. iPhone totiž díky tomu člověk jen „přicvakne“ na magnetické rameno a pak už se nemusí o nic starat, což je za mě super. FIXED tu navíc nasadil silné magnety N52 s nosností přes dvě kila, takže telefon sedí na místě pevněji, než byste možná čekali. Osobně jsem tedy určitě neměl pocit, že by hrozilo nečekané sklouznutí, ani když jsem vyrazil do lesa po cestě, která byla samý kámen a hrbol.
Fotogalerie
V průběhu testování mě překvapilo, jak univerzální celé řešení vlastě je. Jednou jsem s držákem natáčel unboxing, podruhé jsem s ním dělal rychlý videohovor, v rámci kterého jsem potřeboval něco ukázat na iPadu, na který jsem jednoduše nasměroval držák na mém krku a měl tak volné ruce. A řeknu vám, pocit stability a volnosti je tu opravdu klíčový – držák se neviklá, nehoupe a konstrukce během používání nijak neuhýbá, takže výsledné záběry vypadají mnohem lépe, než kdybyste telefon drželi v ruce.
A pak je tu pohodlí. Soft-touch materiál je příjemný na dotek a během delšího nošení jsem si ani jednou neřekl, že mě držák tlačí nebo že bych ho chtěl sundat. Celková hmotnost 280 gramů působí rozumně, zvlášť když vezmete v potaz použitý silikon, hliník a pevné magnety. Třešničkou na dortu je skladnost – ve složeném stavu má 123 × 214 × 58 mm, takže se bez problému vejde do batohu nebo fotobrašny a můžete ho mít u sebe prakticky kdykoliv. V rozloženém stavu pak doroste na 209 × 330 × 28 mm, což je ideální pro stabilní nošení na krku.
Jasné, můžeme se bavit o tom, že je tohle řešení sice fajn, ale třeba oproti brýlím s integrovanými kamerami je podstatně nápadnější a tedy si jej člověk tak úplně na ulici nevezme. To je sice na jednu stranu pravda, na druhou stranu je tu ale třeba zmínit jednu důležitou věc a tou je kvalita záznamu. Já doposud pro záznam z první osoby využíval brýle Ray-Ban Meta, které nabízely pro video rozlišení 1440 x 1920 pixelů při 30 fps. Oproti tomu na iPhone 17 Pro natočím v pohodě video ve 4K při 120 fps, takže kvalita je zde úplně jinde. A co si budeme povídat, kvalita je u videa klíčová, takže nějaká „nápadnost“ produktu jde rázem stranou.
Po několika dnech používání tedy musím říci, že FIXED Creator Neck Phone Holder je přesně ten typ příslušenství, které vám nenápadně začne ulehčovat práci, a když ho pak jednou zapomenete doma, skoro vás to naštve. Není to žádný laciný experiment, ale dobře navržený nástroj pro každého, kdo natáčí často, potřebuje mít volné ruce nebo chce jen pohodlně sledovat video, aniž by držel telefon v ruce. A právě v té jednoduchosti je jeho největší síla.