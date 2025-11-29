Vytvořte si pomocí těchto tapet efekt průhledného displeje iPhone 17 Pro (Max)!

Na iPhonu je spousta tapet, které vypadají skvěle, ale jen málokteré mají tu pověstnou geekovskou duši. A právě tu už roky dodává Basic Apple Guy, který znovu nezklamal a po dvou měsících precizní práce vypustil do světa Internals Wallpapers pro iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Pokud máte slabost pro technickou estetiku a chcete vidět své zařízení tak trochu „z rentgenu“, tak tohle je přesně ten moment, kdy byste měli zbystřit.
Basic Apple Guy odhalil devět barevných verzí a opět jde o detailně propracované kousky, za které by se nemusel stydět ani Apple sám. Tvůrce totiž nesází na odhad ani na rychlé náčrty, ale bere do ruky opravdové servisní manuály Applu, startuje s nenápadným 800×1500 obrázkem a následně stráví desítky hodin ručním překreslováním každého komponentu. A že jich není málo. Celý proces se blíží třem tisícům vrstev, jejichž skládání, posouvání, texturování a ladění se mění v téměř meditativní rituál. Výsledek ale stojí za to. Na tapetách najdete dokonalé rozložení komponentů, realistické textury, a hlavně to pověstné kouzlo, díky kterému máte pocit, jako byste se dívali přímo do útrob vlastního telefonu. Balíček je dostupný ke stažení, a pokud chcete tvůrce podpořit, můžete přihodit drobný příspěvek 4,99 dolaru. K dispozici jsou ale samozřejmě i jednotlivé tapety, které najdete v galerii s tím, že pokud se vám nějaká bude líbit, maximalizujte ji přes ikonu lupy, následně uložte do fotogalerie a pak si ji už jen nastavte coby tapetu. První model je vždy Pro, druhý Pro Max.
Fotogalerie
A pokud zrovna nosíte v kapse iPhone Air a litujete, že zatím vyšel „jen“ Pro balíček, tak klid – pracuje se i na něm. Basic Apple Guy už potvrdil, že na internals pack pro Air se můžete těšit jako na další položku v řadě. Takže jestli chcete, aby vaše plocha konečně vypadala jako malá pocta Applu a jeho vnitřní architektuře, právě jste našli svůj nový must-have.