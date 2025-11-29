Zavřít reklamu

Vytvořte si pomocí těchto tapet efekt průhledného displeje iPhone 17 Pro (Max)!

Jiří Filip
Na iPhonu je spousta tapet, které vypadají skvěle, ale jen málokteré mají tu pověstnou geekovskou duši. A právě tu už roky dodává Basic Apple Guy, který znovu nezklamal a po dvou měsících precizní práce vypustil do světa Internals Wallpapers pro iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Pokud máte slabost pro technickou estetiku a chcete vidět své zařízení tak trochu „z rentgenu“, tak tohle je přesně ten moment, kdy byste měli zbystřit.

17ProInternals 1x1+2

Basic Apple Guy odhalil devět barevných verzí a opět jde o detailně propracované kousky, za které by se nemusel stydět ani Apple sám. Tvůrce totiž nesází na odhad ani na rychlé náčrty, ale bere do ruky opravdové servisní manuály Applu, startuje s nenápadným 800×1500 obrázkem a následně stráví desítky hodin ručním překreslováním každého komponentu. A že jich není málo. Celý proces se blíží třem tisícům vrstev, jejichž skládání, posouvání, texturování a ladění se mění v téměř meditativní rituál. Výsledek ale stojí za to. Na tapetách najdete dokonalé rozložení komponentů, realistické textury, a hlavně to pověstné kouzlo, díky kterému máte pocit, jako byste se dívali přímo do útrob vlastního telefonu. Balíček je dostupný ke stažení, a pokud chcete tvůrce podpořit, můžete přihodit drobný příspěvek 4,99 dolaru. K dispozici jsou ale samozřejmě i jednotlivé tapety, které najdete v galerii s tím, že pokud se vám nějaká bude líbit, maximalizujte ji přes ikonu lupy, následně uložte do fotogalerie a pak si ji už jen nastavte coby tapetu. První model je vždy Pro, druhý Pro Max.

A pokud zrovna nosíte v kapse iPhone Air a litujete, že zatím vyšel „jen“ Pro balíček, tak klid – pracuje se i na něm. Basic Apple Guy už potvrdil, že na internals pack pro Air se můžete těšit jako na další položku v řadě. Takže jestli chcete, aby vaše plocha konečně vypadala jako malá pocta Applu a jeho vnitřní architektuře, právě jste našli svůj nový must-have.

Designéra Basic Apple Guy můžete podpořit zde

Zdroj
