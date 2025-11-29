QNAP představuje QuTS hero h6.0 Beta s vysokou dostupností se dvěma NAS, neměnnými snímky a dalšími funkcemi

Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, dnes uvedla na trh QuTS hero h6.0 Beta, nejnovější operační systém NAS na bázi ZFS, který nabízí novou úroveň odolnosti a inteligence pro podniky.
„Vzhledem k prudkému nárůstu objemu dat a transformaci podnikových operací díky umělé inteligenci potřebují podniky úložiště, které je bezpečné, inteligentní a připravené na budoucnost,“ řekl Tim Lin, produktový manažer společnosti QNAP. „QuTS hero h6.0 dokazuje, proč QNAP zůstává nejkomplexnějším řešením NAS pro éru umělé inteligence – kombinuje odolnost, kybernetickou bezpečnost a inteligentní správu dat v jedné jednotné platformě.“
Klíčové nové funkce v QuTS hero h6.0 Beta✱
- Vysoká dostupnost (HA) se dvěma NAS
Dvě zařízení NAS tvoří aktivně-pasivní cluster HA pomocí nástroje High Availability Manager. h6.0 podporuje ještě více modelů a aplikací – více než 90% služeb je nyní připraveno pro HA – a poskytuje nákladově efektivní redundanci pro zajištění kontinuity podnikání.
- Neměnné snímky
Funkce Neměnné snímky, která je k dispozici u všech modelů QuTS hero, blokuje data před úpravami nebo odstraněním během ochranného období, čímž zajišťuje integritu dat a rychlou obnovu i po útoku ransomwaru.
- Správa klíčů KMIP
Jako klient KMIP se QNAP NAS integruje s interními centralizovanými servery pro správu klíčů (KMS) společnosti za účelem jednotné správy šifrovacích klíčů. Klíče jsou uloženy vzdáleně a aplikovány automaticky, což snižuje riziko ručního zásahu a zajišťuje soulad s normou FIPS 140-3 pro bezpečnost na podnikové úrovni.
- Vylepšené zabezpečení systému
QuTS hero h6.0 přidává několik vrstev ochrany, které chrání integritu systému a zabraňují vniknutí.
• FIDO2 Passkeys umožňují ověřování bez hesla a odolné proti phishingu, což zajišťuje silnější ochranu účtu.
• Secure Boot využívá ochranu na úrovni hardwaru k ověření integrity firmwaru při spuštění, blokuje neověřený kód a zajišťuje, že každé spuštění probíhá z důvěryhodného stavu.
• Ransomware Guard (brzy k dispozici) přidává do Malware Remover detekci chování a izolaci, identifikuje anomálie, zaznamenává podezřelé aktivity a neutralizuje hrozby v reálném čase.
• Secure IP Access (brzy k dispozici) zavádí detailní řízení přístupu na úrovni IP adres, které snižují riziko ohrožení sítě a prosazují kontextové zásady přístupu.
- Qtier pro QuTS hero
Oblíbená technologie vrstveného úložiště Qtier od QNAP je nyní podporována v NAS systémech QuTS hero. Díky flexibilnímu ručnímu řízení vrstvení mohou uživatelé podle potřeby umisťovat data na ultra rychlé SSD nebo vysoce kapacitní HDD – čímž dosahují ideální rovnováhy mezi výkonem, kapacitou a efektivitou nákladů. Ideální pro firmy pracující s rozsáhlými a smíšenými pracovními zátěžemi – například souborové servery, virtuální stroje nebo videoprodukci.
- SMB služba v režimu jádra se šifrováním
Díky spuštění služeb SMB v režimu jádra dosahuje QuTS hero významného zlepšení propustnosti a IOPS a zároveň podporuje šifrování SMB pro bezpečné přenosy souborů.
- Zjednodušená správa a kontrola přístupu
• QNAP ID SSO usnadňuje přihlašování k NAS a cloudovým službám pomocí jednotného přihlášení.
• Fibre Channel NPIV umožňuje více virtuálních WWPN na jednom portu FC pro efektivnější správu prostředí s více tenanty.
• ACL 2.0 zavádí nově navržený engine pro správu oprávnění, který poskytuje výrazně rychlejší operace, plynulejší správu a spolehlivější výkon pro velké adresáře.
• AMIZcloud Monitoring poskytuje centralizovanou cloudovou správu pro skupiny HA a zobrazuje stav clusteru, latenci a výstrahy.
- Umělá inteligence a automatizace
• Lokální LLM v Qsirch představuje vyhledávání RAG založené na lokálně nasazených open-source rozsáhlých jazykových modelech (jako DeepSeek, Gemma, Phi a Mistral) na NAS s podporou GPU. Umožňuje rychlé a soukromé shrnutí dokumentů a sémantické vyhledávání s plnou suverenitou nad daty.
• MCP Assistant umožňuje správcům spravovat NAS pomocí příkazů v přirozeném jazyce prostřednictvím nástrojů jako Claude Desktop, VS Code, Telegram nebo n8n, což zjednodušuje každodenní operace díky automatizaci založené na umělé inteligenci.
Dostupnost
- QuTS hero h6.0 Beta je nyní k dispozici v Centru stahování QNAP.
- Další informace naleznete na adrese: https://www.qnap.com/go/operating-system/quts-hero/6.0.0
✱ Poznámky a omezení
• HA dvou NAS: SnapSync v reálném čase, Q’center, aplikace třetích stran a VJBOD nejsou v h6.0 Beta zatím podporovány.
• Secure Boot: V současné době podporováno pouze v zařízení TVS-AIh1688ATX (další modely budou následovat).
• Ransomware Guard: Není k dispozici u modelů založených na architektuře ARM.
• Qtier pro QuTS hero: Dostupnost funkcí se může lišit v závislosti na modelu.
• ACL 2.0: Platí pro sdílenou složku; po povolení nelze vrátit zpět na verzi 1.0.
• AMIZcloud Monitoring: V současné době přidává pouze skupiny HA; další funkce budou brzy k dispozici.
• Lokální LLM v Qsirch: Podporováno v NAS s podporou GPU (QAI-h1290FX, TS-h1290FX, TS-h1277AFX s GPU řady RTX 6000 Ada).