NBA Boston Cetics vs Brooklyn Nets: hvězda Derrick White pohledem iPhone 17 Pro

Vše o Apple
Roman Zavřel
0

NBA je má srdcová záležitost a tak se sanžím chodit na co nejvíc zápasů to jde. Pokud je nějaký zápas zajímavá zejména díky tomu, kdo hraje, rád jej zdokumentuju na iPhone a na fotky se pak můžete podívat v našich fotogaleriích. Tentokrát se pojďte podívat na to, jak vypadal zápas Boston vs. Nets. Za Boston hraje jedna z největších hvězd NBA, reprezentant USA Derrick White.

Ten je zajímavý především tím, že hraje takový ten old-school styl basketbalu. Není hvězdou jen proto, že by dával nejvíc bodů, ale pro to, že ze své pozice křídla dokáže skvěle pomáhat rozehrávači a tvořit hru jako takovou. Právě na něj jsem byl hodně zvědavý a tak jej najdete na největším počtu fotek. Jak vypadá zápas NBA Boston vs Nets pohledem iPhone 17 Pro se můžete podívat v následující galerii.

boston vs nets boston vs nets
nets vs boston nets vs boston
IMG 9810 2 IMG_9810 2
IMG 9841 IMG_9841
IMG 9723 IMG_9723
IMG 9729 IMG_9729
IMG 9763 IMG_9763
IMG 9865 IMG_9865
IMG 9733 IMG_9733
IMG 9736 IMG_9736
IMG 9744 IMG_9744
IMG 9759 IMG_9759
IMG 9774 IMG_9774
IMG 9775 IMG_9775
IMG 9802 2 IMG_9802 2
IMG 9806 2 IMG_9806 2
IMG 9807 2 IMG_9807 2
IMG 9809 2 IMG_9809 2
IMG 9839 IMG_9839
IMG 9842 IMG_9842
IMG 9852 IMG_9852
IMG 9863 IMG_9863
IMG 9719 IMG_9719
IMG 9710 IMG_9710
IMG 9864 IMG_9864
IMG 9901 IMG_9901
IMG 9707 IMG_9707
IMG 9904 IMG_9904
IMG 9694 IMG_9694
IMG 9930 IMG_9930
IMG 9956 IMG_9956
.