NBA Boston Cetics vs Brooklyn Nets: hvězda Derrick White pohledem iPhone 17 Pro

NBA je má srdcová záležitost a tak se sanžím chodit na co nejvíc zápasů to jde. Pokud je nějaký zápas zajímavá zejména díky tomu, kdo hraje, rád jej zdokumentuju na iPhone a na fotky se pak můžete podívat v našich fotogaleriích. Tentokrát se pojďte podívat na to, jak vypadal zápas Boston vs. Nets. Za Boston hraje jedna z největších hvězd NBA, reprezentant USA Derrick White.
Ten je zajímavý především tím, že hraje takový ten old-school styl basketbalu. Není hvězdou jen proto, že by dával nejvíc bodů, ale pro to, že ze své pozice křídla dokáže skvěle pomáhat rozehrávači a tvořit hru jako takovou. Právě na něj jsem byl hodně zvědavý a tak jej najdete na největším počtu fotek. Jak vypadá zápas NBA Boston vs Nets pohledem iPhone 17 Pro se můžete podívat v následující galerii.