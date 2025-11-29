Mobil Pohotovost má ve fantastické slevě nejnovější AirPods Pro 3!

Zavřít reklamu

Tiskové zprávy
Jiří Filip
Komerční sdělení: Když Apple letos na podzim světu představil novou generaci AirPods Pro, zaujal jej nejen mírně pozměněným designem, ale hlavně zlepšením oblíbených funkcí v čele s kvalitnějším zvukem a hlavně pak podstatně pokročilejším ANC. Prakticky okamžitě tak bylo jasné, že půjde o jeden z hlavních hitů nadcházející vánoční sezóny. Tomu navíc může dopomoci i nynější parádní sleva u Mobil Pohotovosti, díky které lze tato jedinečná sluchátka získat za pouhých 5690 Kč namísto obvyklých 6490 Kč. Jedná se tedy o opravdu velký cenový propad, díky kterému jsou tato fantastická sluchátka ještě lákavější. 

AirPods Pro 3 ve slevě seženete zde

AirPods Pro 3 LsA 10
