Recenze Govee Galaxy Light Projector Pro Matter: Hvězdná obloha u vás doma!

Jakmile máte doma malé dítě, začnou vás najednou zajímat produkty, ke kterým byste se běžně nedostali. A časem zjistíte, že je to vlastně škoda, protože spousta z nich dokáže zaujmout i dospělé. Přesně takový je případ hvězdného projektoru Govee Galaxy Light Projector Pro Matter, který se mi dostal do ruky a okamžitě si získal nejen mého syna, ale i mě samotného.
Na první pohled působí projektor nenápadně. Kompaktní tělo ve tvaru půlkoule s decentním podstavcem se snadno hodí do dětského pokoje, ale zároveň se neztratí ani v moderním obýváku. Kvalita zpracování je na velmi slušné úrovni. Plast působí pevně, nikde nic nevrže a celý produkt působí prémiovým dojmem.
Základní ovládací tlačítka najdete přímo na těle projektoru. Jsou dostatečně velká, dobře se mačkají a v běžném provozu vystačí. Pokud ale chcete využít veškerý potenciál, bez aplikace se neobejdete. Napájení je řešeno přes USB-C kabel, který v balení najdete. Adaptér už ale výrobce nepřibalil, což je trochu škoda. Co se mi líbí je pole, které dokáže projektor zasáhnout, například naši ložnici, která má 25 metrů čtverečních dokáže obsáhnout étměř celou a krásně ji osvítit od stropu, přez zdi až po podlahu.
Fotogalerie
Hlavním lákadlem projektoru je samozřejmě světelná show. Projektor dokáže na strop či stěnu promítat hvězdnou oblohu s dynamickými efekty, mlhovinami a barevnými přechody. Na rozdíl od levnějších no-name produktů z e-shopů působí výsledný efekt velmi realisticky a příjemně, žádné křiklavé barvy nebo agresivní přechody, ale jemná, uklidňující projekce. K dispozici je celá řada režimů, které můžete měnit podle nálady, od relaxačních pastelových kombinací až po energické barevné vlny. Můžete si vždy zvolit barvy, jaké chcete použít, jak rychle se mají vlny pohybovat a jestli a jak moc mají svítiti hvězdičky. Vše pak můžete propojit do nekonečného množství kombinací, které dokáží naladit atmosféru ať už děláte zrovna cokoli vás jen napadne.
Efekty lze navíc synchronizovat s hudbou, kde se však počítá s tím, že použijete především nějaké meditační zvuky přírody nebo jemnou hudbu. Na to je reproduktor integrovaný v projektoru dostatečně výkonný a nabízí kvalitní poslech pro podkresovou hudbu. Samozřejmě se nejedná o nějaký výkonný reproduktor, na kterém chcete poslouchat klasickou hudbu, ale jako podkres je naprosto dostačující. Pokud vám dojdou nápady na vlasntí efekty, můžete si stáhnout ty které někdo vytvořil, nechat si vtvořit efekty na základě hudby nebo dokonce pomocí AI. Celkem zajímavou vychytávkou je právě zmíněná AI funkce, kdy můžete nahrát fotografii, ke které chcete automaticky vytvořit atmosférické osvětlení. AI analyzuje co je na fotografii a navrhne nejlepší možné osvětlení, které scénu na fotografii dokonale doplní. Musím uznat, že to celkem funguje. Aplikace pak umožňuje nechat projektor vypnout po určité době nebo naopak probouzet se se zapnutím projekce a využít jej jako budík.
Fotogalerie #2
Co dělá tento projektor skutečně výjimečným, je jeho propojení se světem chytré domácnosti. Govee vsadil na standard Matter, což je dnes nejuniverzálnější cesta, jak propojit zařízení různých výrobců. Díky tomu můžete projektor snadno ovládat nejen přes aplikaci Govee Home, Google Home nebo Amazon Alexa. Bohužel podpora pro Appel Home chybí, ovšem vynahrazuje to do jisté míry již zmíněný standard Matter.
Fotogalerie #3
Pokud tedy hledáte možnost, jak během čtení pohádek navodit svým dětem tu správnou pohádkovou atmosféru nebo chcete sami relaxovat při příjemném atmosférickém osvětlení, pak je projektor velmi zajímavou volbou. S cenou 2289Kč se navíc nejedná o nějak zásadní investici a tak nemusíte litovat ani toho, když jej budete používat jen občas, například při zmíněném čtení pohádek. Kvalita projekce, možnost časování nebo například tvorba vlastních atmosférických osvětlení, to vše jsou věci, které tento projektor dělají jiným, než s jakými se běžně setkáte. Můj syn si jej zamiloval a musím říct, že se mu nedivím, protože vyprávět o kosmonoutech a cestování ve vesmíru, když jej obklopují hvězdičky a celý vesmír, má opravdu něco do sebe!
Govee Galaxy Light Projector Pro si můžete zakoupit přímo zde.