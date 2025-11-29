Extrémní slevy padly na audio. Za TOP ceny jsou sluchátka a repráky od JBL, Sony i Marshall

Komerční sdělení: Zbývá pár dnů do konce Black Friday, přesto stále chytíte audio v té největší slevě roku. Nabídka je obrovská, proto jsme pro vás vybrali ty nejlepší produkty, na kterých ušetříte i několik tisíc. Samozřejmě nebudou chybět ikonické značky jako JBL, Marshall, Sony nebo Niceboy, které nabízí nejen sluchátka do uší, ale i na hlavu, anebo reproduktory.
Reproduktory za nejlepší ceny roku
Ať už hledáte pořádný reprák, který ozvučí velké prostory, nebo naopak nějaký kompaktní, co s vámi v klidu vycestuje i k moři, v Mobil Pohotovosti máte z čeho vybírat. Za extrémně nízké ceny najdete top značky, které jsou známé svou kvalitou – například JBL, Sony nebo Marshall.
Výběr TOP reproduktorů:
- Niceboy Titan 4 jen za 1 449 Kč (původně 1 990 Kč)
- Niceboy Polaris jen za 979 Kč (původně 1 490 Kč)
- JBL PartyBox Encore Essential 2 jen za 4 879 Kč (původně 5 789 Kč)
- JBL Boombox 3 jen za 7 989 Kč (původně 9 689 Kč)
- JBL Charge 5 jen za 3 289 Kč (původně 3 489 Kč)
- Marshall Middleton jen za 4 489 Kč (původně 7 489 Kč)
- Anker Soundcore Select 4 Go jen za 559 Kč (původně 789 Kč)
- Anker Soundcore Boom 2 Plus jen za 3 489 Kč (původně 4 989 Kč)
- BOSE SoundLink Flex II jen za 3 590 Kč (původně 3 790 Kč)
Sluchátka za nejlepší ceny roku
Stejně štědrá nabídka je i u sluchátek, kde jsme pro vás opět vybrali ty nejlepší modely.
Výběr TOP sluchátek:
- Niceboy Hive Pins 3 jen za 689 Kč (původně 1 348 Kč)
- Niceboy Hive Kiddie jen za 369 Kč (původně 689 Kč)
- JBL Tune 520BT jen za 779 Kč (původně 1 289 Kč)
- JBL Tune 245NC jen za 1 489 Kč (původně 1 789 Kč)
- Samsung Galaxy Buds3 jen za 2 990 Kč (původně 3 790 Kč)
- Nothing Ear (a) jen za 1 690 Kč (původně 2 290 Kč)
- Sony WF-C510 jen za 989 Kč (původně 1 589 Kč)
- Sony WF-1000XM5 jen za 4 199 Kč (původně 5 990 Kč)
- Anker Soundcore Liberty 4 Pro jen za 2 389 Kč (původně 3 389 Kč)
- LAMAX Clips1 Play jen za 399 Kč (původně 489 Kč)
Kompletní nabídku zlevněných sluchátek a reproduktorů najdete na mp.cz.