Zde najdete stovky aplikací na iPhone a Mac, které díky Black Friday pořídíte levněji

Black Friday, potažmo černý pátek, oficiálně startuje dnes, tedy 28. listopadu. Díky této akci můžete každý rok pořídit různé zboží s obrovskými slevami, což se rozhodně minimálně před Vánocemi hodí. Slevy a akce skutečně najdete prakticky úplně všude a nebojí se jich ani vývojáři všemožných aplikací nejen pro jablečná zařízení. Co si ale budeme nalhávat, najít slevy na aplikace, které by se nám mohly hodit, je velmi složité – máme pro vás ale řešení.
Před nedávnem totiž vznikla webová stránka Indie Friday Deals, za kterou stojí nezávislých vývojář Jordi Bruin. Tato stránka má za úkol jediné, a to zobrazovat veškeré Black Friday slevy a akce na aplikace pro iOS či macOS od nezávislých vývojářů. Stránka je zpracována opravdu jednoduše a přehledně a ihned si na ní můžete zobrazit seznam aplikací od nezávislých vývojářů, které aktuálně pořídíte v nějaké slevě. Jednotlivé výsledky můžete samozřejmě různě filtrovat, abyste skutečně našli ty aplikace, o které máte zájem. Pro nastavení filtrování stačí klepnout na tlačítko All Deals, kde lze vybrat řazení podle velikosti slevy či kategorie.
U každé aplikace, která se nachází v seznamu Indie Friday Deals, je pak možné vidět hned několik důležitých informací. Kromě názvu lze ihned zjistit, jak velká je na konkrétní aplikaci sleva, mimo to pak nechybí ani zobrazení kategorie, odkazu na App Store či web stažení aplikace, dále dobu platnosti licence a způsob pro uplatnění slevy. Všechny slevy a akce jsou samozřejmě dostupné jen po krátkou dobu platnosti Black Friday, a pokud najdete nějakou aplikaci, která se vám opravdu bude líbit, tak rozhodně s nákupem dlouho neotálejte. Ve většině případech se jedná o akce, které se zase delší dobu nebudou opakovat. Navíc k tomu můžete mít po zakoupení aplikace dobrý pocit z toho, že jste podpořili nezávislého vývojáře, kterému se hodí každá koruna.