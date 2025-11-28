WhatsApp se co nevidět ještě více přiblíží Facebooku či Instagramu. Tato novinka do něj přistane

WhatsApp pokračuje v postupné proměně z pouhého komunikačního nástroje na plnohodnotnou sociální platformu. Nejnovější zjištění naznačují, že aplikace chystá praktickou funkci, kterou už dobře známe z Facebooku či Instagramu. A sice ukládání rozepsaných statusů do konceptů. Funkci statusů používají miliardy lidí. A mnozí z nich jistě znají nepříjemnost, kdy rozepsaný text zmizí jen proto, že jste musel(a) odejít z aplikace. Nejnovější verze WhatsAppu podle všeho obsahuje kód, který ukazuje, že statusy brzy půjde ukládat jakožto koncepty. To znamená, že pokud budete psát delší text a přeruší vás zpráva či prostě odejdete z aplikace, obsah se neztratí. Po návratu do editoru se objeví rozepsaná verze připravená k dokončení.
Jedna věc ale stojí za zmínku. A sice úložiště telefonu. Pokud uživatelé začnou hromadit rozepsané statusy, může se velikost aplikace postupně zvětšovat. Tedy podobně jako u Instagramu. Nebylo by proto překvapením, kdyby WhatsApp zavedl, že po určité době se starší koncepty prostě a jednoduše smažou. Ačkoli nejde o zásadní revoluci, ukládání konceptů představuje praktické vylepšení. Ušetří čas a odstraní jednu z drobných, ale otravných překážek při používání statusů, které fungují obdobně jako příběhy na Instagramu. Funkce by měla fungovat velmi podobně jako u jiných aplikací společnosti Meta. Při pokusu opustit editor se zobrazí nabídka s možnostmi uložit status jako koncept, zahodit ho nebo pokračovat v úpravách. Uložený koncept se následně objeví při dalším otevření editoru, což celý proces výrazně zpříjemní.