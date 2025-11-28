Všimli jste si toho? Apple skryl do iOS 26.1 nenápadný detail, který vám vykouzlí úsměv na tváři!

Operační systémy Applu jsou plné nenápadných detailů, které však dokáží perfektně dotvořit jejich celkový charakter. Jedním takovým detailem je i úprava, kterou Apple provedl v iOS 26.1 u ikony aplikace Hodiny. Že jste si ničeho nevšimli? Nevadí, jedná se totiž skutečně o drobnost, která však dává perfektní smysl.
Apple v iOS 26.1 konkrétně změnil animaci sekundové ručičky, pokud se iPhone přepne do úsporného režimu. Místo plynulého efektu připomínajícího jemný chod mechanických hodinek ručička nově tiká po jednotlivých sekundách. Jedná se sice o drobnost, ale na druhou stranu je právě tohle přesně ten typ detailu, který dává smysl vzhledem k omezení obnovovací frekvence displeje v úsporném módu na 60Hz a zároveň vzbuzuje pocit, že zde někdo opravdu přemýšlel.
Mimochodem, Apple se u ikony Hodin v iOS prakticky 100% inspiroval svým softwarovým řešením ve watchOS. Na jeho hodinkách se totiž sekundová ručička v aktivním režimu hýbe plynule, ale při Always-On se jednoduše vypínala. To změnila až generace Apple Watch Series 10/11 a Ultra 3, u kterých ručička zůstává vidět i v tlumeném režimu, jen místo plynulého pohybu přechází na tikání. A přesně tenhle princip teď Apple v tichosti přenesl i do iOS.
Pokud chcete změnu vidět sami, stačí iPhone přepnout do režimu nízké spotřeby a dívat se chvíli na ikonu aplikace Hodiny. Je to jeden z těch detailů, které Apple umí geniálně schovat mezi řádky, ale přesto vás donutí pousmát se nad tím, jak promyšlené může být i něco tak obyčejného, jako je malá ikonka na displeji. iOS 26.1 přitom přinesl mnohem viditelnější novinky, jenže tahle maličkost je typickým příkladem toho, jak Apple dokáže potěšit i tam, kde byste to vážně nečekali.