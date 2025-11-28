Očekávaný seriál pro Apple TV dostal stopku jen pár dní před premiérou! Známe důvod

Premiéra jednoho z nejočekávanějších kousků pro konec letoška na Apple TV je v nedohlednu. Řeč je konkrétně o francouzském thrilleru The Hunt, který měl odstartovat už 3. prosince, ale který zmizel z programu tak tiše a rychle, že si toho část fanoušků všimla až ve chvíli, kdy zmizely i promo materiály. Zprvu sice nikdo nevěděl, proč se tak stalo, nyní je však podle všeho jasno. Apple musí řešit obvinění z plagiátorství, která začala v posledních dnech nabírat na síle a dostala do úzkých nejen samotného tvůrce, ale i celý produkční tým kolem Gaumontu. Ten sice ve svém oficiálním vyjádření mluví o „důkladné interní revizi“, ale už podle tónu je jasné, že se teď snaží hlavně zakrýt stopy a uklidnit situaci, než se rozjede širší diskuse o autorských právech.
V samotném středu problému stojí režisér a scenárista Cédric Anger. Francouzský novinář Clément Garin totiž přišel s tvrzením, že děj The Hunt připomíná až podezřele přesně román Shoot z roku 1973 a jeho filmové zpracování z roku 1976. Obě díla se totiž točí kolem skupiny lovců, kteří se v lese střetnou s jinou skupinou, padnou první výstřely, následky jsou fatální a zbytek příběhu se už veze na vlně strachu, paranoie a tajnůstkářství. Těžko říct, jestli to Anger zamýšlel jako poctu, nebo jestli šlo o inspiraci, která tak trochu přerostla mantinely. Tak jako tako, podobnost je natolik zjevná, že Apple raději zatáhl za záchrannou brzdu.
Nejde přitom o první případ, kdy Apple TV stáhl hotový projekt těsně před premiérou. Například letos v září stejný osud potkal i sérii The Savant s Jessicou Chastain, která je od té doby v limbu a nikdo netuší, jestli se vůbec někdy ukáže. A právě tahle opakující se nejistota začíná budit otázky, zda si Apple v honbě za prestižním obsahem nežene do pasti. Investice jsou obrovské, očekávání taky a když pak jeden titul skončí u ledu kvůli právním problémům a druhý kvůli nejasnostem kolem finální kvality, působí to dojmem, že se streamovací divize Applu pořád ještě hledá.
V případě The Hunt je navíc cítit, že Apple nechtěl riskovat. Premiéru měl doslova za dveřmi, dva díly byly nachystané a celé nasazení rozplánované až do konce prosince. A přesto projekt zmizel prakticky přes noc. Teď tedy nezbývá než čekat, jak dopadne interní audit a co Gaumont nakonec přizná, odmítne nebo přeformuluje. Pro Apple TV+ je to ale bezesporu další nepříjemná kaňka v době, kdy se snaží držet krok s konkurencí a posouvat svůj katalog směrem k ještě výraznějším titulům.