Tohle vám Apple Watch neslíbí: Mechanické hodinky obstojí napříč roky. Které koupit na Vánoce?

Tiskové zprávy
Adam Kos
0

Komerční sdělení: Chytré hodinky, mezi které samozřejmě spadají i Apple Watch nebo Galaxy Watch, jsou v digitálním světě skvělým gadgetem. Jejich problém je, že je musíte za pár let obměnit za novější model, že jim degraduje baterie a že nemají „srdce“. Mechanické hodinky s vámi vydrží po mnoho let a pořád mají své kouzlo. 

Když si chcete koupit nové chytré hodinky daného výrobce, nabídne vám v pár modelech unifikovaný design, který je roky stejný. Mění se sice specifikace čipu a popřípadě displeje, sem tam přibyde nějaká funkce, jinak je to ale pořád ta stejná nuda bez duše. Mechanické hodinky ji mají kvůli jejich strojku, který nabízí spolehlivost nyní ale i za mnoho let. 

Tradiční výrobci, jako Casio, Festina, Tissot, Certina nebo třeba Longines fungují na trhu po mnoho let, mají unikátní know-how a široké portfolio, které nabízí variabilitu výběru takového modelu, který přesně sedne právě na vaše zápěstí. V dnešní době poslouží nejen jako nástroj k digitálnímu detoxu, ale poskytnou spolehlivost a tradici odolávající času, který se samozřejmě také snaží patřičně měřit. 

Pokud nevíte, co sobě, svým blízkým nebo přátelům k Vánocům, zkuste se zamyslet nad tím, jestli udělá radost „jen“ nějaká technologie, nebo věc mající dlouhotrvající hodnotu. Za kvalitní hodinky osvědčené značky přitom nemusíte utrácet desetitisíce (i když ani to samozřejmě není problém). Níže vám přinášíme výběr modelů, vhodných pro ni i pro něj, které jistě stojí za pozornost. V mnoha případech navíc v příjemných slevách. 

Dárky pro ni 

Dárky pro něj 

Zdroj
