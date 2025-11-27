T-Mobile již brzy spustí adventní kalendář plný odměn, soutěží i pomoci potřebným

Výlet do finské vesničky za Santa Clausem, soutěže o zájezdy i vouchery do kina nebo slevy na letenky. Letošní adventní kalendář od T-Mobilu nabídne překvapení každý den, a nezapomene ani na pomoc potřebným. V prosinci čekají odměny i na majitele předplacených karet nebo diváky MAGENTA TV, kteří si užijí speciální Vánoční kino.
Oblíbený adventní kalendář v Magenta Moments
Adventní kalendář je už nedílnou součástí zákaznického programu Magenta Moments. Pro letošek získal podobu pohádkové vánoční vesničky, skrz kterou vede cesta plná odměn až na severní pól. První adventní neděle 30. 11. tak odkryje políčko se soutěží o rodinný zájezd do finského Rovaniemi, vesničky Santa Clause. Další neděle pak nabídnou i jiné atraktivní výhry – například pobyt v Benátkách nebo Dublinu.
Pod dalšími políčky kalendáře, dostupného přímo v aplikaci Můj T-Mobile, se ukrývá třeba soutěž s Jizerskou 50, poukazy na neomezená data, vouchery od partnerů Wolt a Bageterie Boulevard, lístky do multikina CineStar, knížky od Albatros Media nebo slevy na letenky od Emirates, a mnoho dalších výhod.
Ani letos nezapomíná adventní kalendář T-Mobilu na pomoc potřebným. Tentokrát mohou zákazníci přispět nákupem udržitelných vánočních dárků na Nakup na dobro nebo se přidat do sbírky, která se zaměří na podporu duševního zdraví dětí a dospívajících. Příjemcem bude organizace Nevypusť duši a její preventivní programy na školách.
Bonusy pro majitele předplacených karet
Majitelé předplacených karet si o Vánocích užijí nové odměny za dobití, které budou platit od 1. 12. do 31. 1. příštího roku. Navýšením kreditu o 300-399 Kč si mohou vybrat standardní odměnu 2 GB nebo neomezené volání do sítě T-Mobile. Při dobití 400 Kč a výš pak mají na výběr balíček 10 GB, nebo neomezená volání do sítě T-Mobile a nebo 100korunový kreditový bonus.
Zákazníci využívající předplacené služby si mohou i v prosinci koupit zvýhodněný datový balíček 24 GB na 6 nebo 12 měsíců s vánoční slevou 50 % anebo si užít 100GB Vánoce, kdy k aktivnímu balíčku s měsíční obnovou 20+5 GB dostanou vánočních 75 GB dat navíc v aplikaci Můj T-Mobile.
Vánoce pro každého
V předvánočním čase čekají odměny na každého zákazníka operátora. Už od 1. 11. mohou v prodejnách i na e-shopu vybírat z bohaté nadílky smartphonů Samsung, Xiaomi a dalších. Vyberou si i ti, kteří místo telefonu dají přednost tabletu, herní konzoli, televizi nebo třeba chytrým hodinkám – i na ně lze uplatnit dotaci až 8 tisíc korun na nákup. Sleva se vztahuje na všechny telefony i další produkty v portfoliu, pokud si zákazníci prodlouží svou smlouvu