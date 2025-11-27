Tato oblíbená komunikační aplikace nově nabízí šifrované zálohy na iPhone

Oblíbená šifrovaná komunikační aplikace Signal rozšiřuje možnosti svých uživatelů na iPhonu. Nově totiž umožňuje bezpečně zálohovat zprávy a multimédia, aby bylo možné vše obnovit i po ztrátě nebo výměně zařízení.
Signal nabízí dvě varianty záloh: zdarma a placenou. Bezplatná verze dovoluje uložit až 100 MB dat – konkrétně textové zprávy, fotografie, videa a soubory z posledních 45 dní. Placená varianta za 1,99 dolaru měsíčně umožní zálohovat veškeré textové zprávy a až 100 GB multimédií bez omezení stáří.
Všechny zálohy jsou end-to-end šifrované a k jejich obnově je potřeba 64znakový obnovovací klíč, který vygeneruje samotné zařízení. Signal upozorňuje, že pokud uživatel klíč ztratí, nebude možné zálohu obnovit ani s pomocí podpory.
Snadné zapnutí záloh přímo v aplikaci
Funkci lze aktivovat velmi jednoduše. V aplikaci Signal otevřete Nastavení → Zálohy → Nastavit a zvolte „Povolit zálohy“. Po vygenerování klíče si uživatel vybere mezi bezplatnou a placenou verzí.
Zálohování dorazilo na iPhone po předchozím zavedení na Androidu v září. Vývojáři ze Signalu plánují v budoucnu zpřístupnit šifrované zálohy také v desktopové aplikaci. Cílem do budoucna je umožnit přenos historie zpráv napříč zařízeními – mezi Androidem, iPhonem i desktopem.
Signal tak dál upevňuje svou pozici mezi nejbezpečnějšími komunikačními platformami, které kladou důraz na maximální soukromí uživatelů.