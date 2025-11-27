Kdo táhne trh a kdo zaostává? Magnificent 7 v přehledu posledních čísel

Komerční sdělení: Výsledková sezóna je prakticky za námi, protože jako poslední ze skupiny Magnificent 7 oznámila své výsledky společnost Nvidia. Americké technologické firmy patří dlouhodobě mezi nejvyhledávanější tituly z pohledu investorů, a proto byly jejich čísla i tentokrát velmi očekávaná. Co nového jsme se tedy dozvěděli?
V rámci aktuální výsledkové sezóny lze obecně říci, že většina společností doručila velmi dobré výsledky, výjimkou byla pouze Tesla, jejíž čísla byla slabší. Stejně jako v předchozích obdobích hrála hlavní roli umělá inteligence, do které firmy investují obrovské částky. Žádná z nich nechce zůstat pozadu, a tak mezi sebou v podstatě probíhá závod o to, která společnost vybuduje výkonnější AI infrastrukturu.
Masivní investice do AI
Jen za poslední kvartál investovaly Microsoft, Amazon, Alphabet a Meta přibližně 115 miliard USD. Většina těchto prostředků směřuje na:
- specializované AI čipy od Nvidie,
- rozšíření datových center,
- infrastrukturu, která jim má v budoucnu zajistit konkurenční výhodu.
Ačkoli tyto investice zatím nejsou rentabilní, firmy je považují za příležitost, která přichází jen jednou za generaci. Je tedy zřejmé, že AI se stává klíčovým motorem růstu všech velkých technologických hráčů.
Výkonnost akcií: výsledky nestačí, trh čeká víc
Tato skupina společností v posledních letech výrazně rostla, rychleji než většina trhu. Letos je však situace mnohem rozmanitější:
- Alphabet +50 %
- Nvidia +35 %
- Microsoft +17 %
- Zbývající čtyři společnosti jen –0,6 až +7 %
(tedy méně než index S&P 500)
Výkonnost akcií Magnificent 7 za posledních 5 let. Zdroj: seekingalpha.com. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
Po několika extrémně silných letech však začíná být vidět, že investorům nestačí pouze „dobré“ výsledky.
Oceňování trhu je velmi vysoké, a proto investoři očekávají, že firmy budou výrazně překonávat odhady. Pokud by se objevily první slabší signály, může být na akcie vyvíjen tlak.
Co to znamená pro investory?
Magnificent 7 tak i nadále představuje skupinu firem, která určuje směřování technologického vývoje i celkovou náladu na finančních trzích. Jejich výsledky často rozhodují o tom, zda trh posílí, nebo zda převládne opatrnost. Společnosti masivně investují do umělé inteligence, budují rozsáhlou infrastrukturu a snaží se udržet náskok v odvětví, které se mění rychleji než kdy dříve.
Současně je ale vidět, že tlak investorů nikdy nebyl vyšší. Při aktuálních valuacích už trh nepřijímá pouze průměrné výsledky. Firmy musí být schopné nejen splnit očekávání, ale také je pravidelně výrazně překonávat. Jakékoliv zaváhání může okamžitě ovlivnit jejich akcie. Nadcházející období proto bude pro Magnificent 7 zásadní. Jejich schopnost inovovat, růst a efektivně zhodnotit investice do AI určí, zda si udrží své výjimečné postavení i v dalších letech.
