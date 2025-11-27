Jedna z nejlépe hodnocených her roku dorazí již brzy do Mac App Store! Dáte jí na Macu šanci?

Blue Prince se v posledních týdnech těší mimořádné pozornosti kritiků, což je u her pro macOS stále spíše výjimkou. A brzy se dostane ještě blíže k širšímu publiku. Titul totiž dorazí 15. prosince na Mac App Store, čímž uživatelé získají snadnější způsob instalace i aktualizací bez nutnosti používat Steam. Hra kombinuje procedurální průzkum sídla s taktickým umisťováním místností a strukturou připomínající roguelike. Každý pokus vytváří nový půdorys, přičemž výběr jediné místnosti dokáže otevřít nebo zcela uzavřít další možnosti. Příběh začíná okamžikem, kdy po strýci zdědíte sídlo Mt. Holly. Nemovitost vám však připadne jen tehdy, pokud dokážete odhalit tajemnou 46. místnost. Každou noc se přitom stavba mění, takže musíte stavět nové části domu, řešit hádanky a přizpůsobovat se neustále proměnlivému labyrintu.
Blue Prince je sice již dostupný na Steamu, ale příchod do Mac App Storu přináší několik výhod. A to nativní instalaci a automatickou aktualizaci, integraci s Game Center, podporu Family Sharing a lepší viditelnost mezi uživateli macOS. Hráči uvádějí, že hra na Apple Silicon běží plynule, rychle se načítá a netrápí baterii. Pro instalaci potřebujete macOS 11 či novější a zhruba 5 GB na disku. Co se hry týče, recenzenti oceňují chytrý design úrovní, silný důraz na rozhodování a atmosféru založenou na napětí. Metacritic aktuálně uvádí průměrné hodnocení přes 90 %, což z Blue Prince činí jeden z nejlépe hodnocených titulů roku. Zatímco někteří hráči si pochvalují možnost plánování a experimentování, jiní kritizují frustraci z náhodných tahů, které mohou zničit slibně vypadající průchod.