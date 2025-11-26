Seznam.cz spouští vlastního AI asistenta!

Seznam.cz v posledních měsících naznačoval, že chce posunout vyhledávání i práci s obsahem o krok dál a teď konečně ukázal, jak si to představuje v praxi. Spouští totiž Seznam Asistenta, tedy novou inteligentní vrstvu, která má postupně prorůst napříč celým českým internetovým ekosystémem a uživatelům nabídnout pohodlnější a chytřejší orientaci v tom, co hledají.
Na první pohled jde o konverzační nástroj postavený na umělé inteligenci. Seznam se ale snaží jít jinou cestou než globální hráči. Asistent je totiž vytvořen tak, aby rozuměl českému prostředí, našim specifickým dotazům, způsobu rozhodování i celkovému přístupu k informacím. Místo generických odpovědí proto nabízí souhrny opřené o kvalitní a prověřené interní zdroje, které kombinuje s daty z Vyhledávání a novou generací vlastních jazykových modelů.
Cíl Seznamu je jednoduchý – konkrétně ušetřit váš čas. Asistent má pochopit zadání, projít relevantní informace a předložit přehlednou odpověď, která nebude jen rychlá, ale hlavně použitelná. Jak potvrzuje i Radoslav Mikeš ze Seznamu, současná verze se zaměřuje především na orientaci ve velkém množství obsahu a zpravodajství. Do budoucna ale počítá s integrací do nákupních služeb, porovnávání produktů i propojení s oborovými weby. Výsledkem by měla být vstupní brána ke všemu důležitému na Seznamu bez zbytečného přeskakování mezi službami.
V tuto chvíli běží Asistent ve zkušebním provozu pro část uživatelů na domovské stránce Seznamu, na samostatné adrese asistent.seznam.cz, ve výsledcích vyhledávání a v trendech. Nasazování bude probíhat postupně a v následujících měsících by se měl zpřístupnit všem přihlášeným uživatelům zdarma. Nezůstane přitom jen na webu, počítá se i s integrací do mobilní aplikace a postupným rozšířením do dalších služeb.
My si asistenta již vyzkoušeli a jak můžete vidět, úplně se do toho, co v rámci Letem světem Applem děláme, netrefil. Označení „pořad“ totiž určitě přesné není a videí také mnoho nemáme,
Technologicky jde o zajímavý mix. Seznam staví především na vlastním modelu s názvem Sellma, který kombinuje s dočasně využívanými modely od OpenAI. Ty běží v evropských datacentrech Microsoftu Azure, nicméně dlouhodobým plánem je provozovat celý systém výhradně na interních modelech i vlastním hardware. Nejde tak jen o konkurenceschopnost, ale i o větší kontrolu nad daty a výsledky. Nechme se tedy překvapit, co z tohoto zajímavého projektu nakonec vyleze.
