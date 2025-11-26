Ozdobte displej vašeho iPhonu, iPadu či Macu vánočními světýlky!

Každý rok se na začátku prosince začíná čím dál víc šeptat o tom, jak si užít sváteční atmosféru i u počítače. Loni se o to postarala sympatická aplikace Festivitas od vývojáře Simona Støvringa, která tehdy nenápadně proměnila obyčejný Mac v malou světelnou výlohu díky animovaným vánočním řetězům v Docku a horní liště. Letos pak dostala tato aplikace aktualizaci, která z ní dělá možná nejroztomilejší sváteční doplněk pro Apple zařízení.
Hlavní novinkou je jemně padající sníh. Vločky navíc reagují na kurzor myši, rozestupují se kolem něj a vytvářejí iluzi skutečného zimního oparu. Pokud máte vedle hlavního monitoru ještě další, sníh se plynule rozprostře i tam, takže celá pracovní plocha působí až překvapivě uceleně. Vývojář navíc přidal podporu zcela nového ovládání pomocí Zkratek, takže světýlka i sníh mohou automaticky začít „padat“ nebo blikat přesně v době, kterou si určíte.
Fotogalerie
A protože Vánoce si žádají barvy, Festivitas přidává další porci světelných efektů. Letos si lze pohrát nejen s odstíny, ale i tvary žárovek ve stylu malých hvězdiček, kapek, retro baňek a dalších desítek variant. Do toho dostáváte kontrolu nad velikostí světel, intenzitou, průhledností nebo tloušťkou kabelu, na kterém visí. Aplikace nabízí i animace, které působí až nostalgicky od jemného pulzování a mihotání přes klasické chase efekty až po vlnové animace. Stejná úroveň detailního nastavení čeká i u sněhu. Počítat můžete s možností změnit hustotu, rychlost padání, velikost vloček nebo simulaci větru. Pokud však chcete sváteční atmosféru jen decentně naznačit, můžete nechat efekty zobrazit pouze na ploše, zatímco okna aplikací zůstanou čistá.
Co potěší uživatele vícero zařízení, je rozhodně fakt, že Festivitas už není jen o macOS. Poprvé totiž dorazila tato aplikace i na iPhone a iPad, kde funguje formou widgetů. Ty se dají umístit třeba kolem fotek na domovské obrazovce, takže si můžete vytvořit doslova vlastní digitální „vánoční rám“. Kdo si tedy loni Festivitas oblíbil, letos se má rozhodně na co těšit. A kdo ji ještě nezkusil, možná je to ideální způsob, jak si do nabitých prosincových dnů pustit alespoň malý kousek sváteční pohody.