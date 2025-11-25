iPhone Air vs. vs 16 Pro vs. 16 (Plus): Podívejte se na náš velký podzimní fototest

iPhone Air je bezesporu nejvíce kontroverzním iPhonem, který Apple nejen letos, ale vlastně i za poslední roky představil. Designově se sice jedná o skvost, který dokáže zaujmout i svou mimořádnou tenkostí, mnozí uživatelé mu však nemohou přijít na jméno kvůli omezené fotosoustavě, nižší výdrži baterie a především pak ceně, která je v porovnání s Pro řadou a přihlédnutím k funkcím posazená dost vysoko. Pokud vás ale přesto iPhone Air láká a plánujete na něj přejít z některého ze starších modelů, mohlo by vás zajímat, jak si stojí z hlediska focení oproti iPhone 16 či 16 Pro. Pojďme se na to tedy podívat.
iPhone Air vs. 16 Plus
Jak iPhone 16 (Plus), tak Air mají na první pohled shodné papírové specifikace zadního širokoúhlého fotoaparátu. K dispozici je u něj konkrétně 48MPx rozlišení, clona f/1,6 či optická stabilizace posunem senzoru. Nicméně senzor jako takový je u iPhonu Air větší, byť to Apple nikde neuvádí. Podle našich informací je nicméně senzor iPhonu Air někde mezi iPhonem 17 a 17 Pro, takže je jasné, že oproti iPhonu 16 být větší musí. Co to znamená? Teoreticky lepší výkon při horších světelných podmínkách. Obecně pak to, že senzor pojme více světla a díky tomu je schopen zachytit i větší množství detailů a tak podobně. Zda tom tak je můžete posoudit z fotek níže.
Jak můžete sami vidět, rozdíl ve kvalitě fotek z iPhone 16 (Plus) a Air je poměrně zanedbatelný, byť někdy si jej všimnout lze. Osobně mi přijde, že iPhone Air pracuje lépe s barvami, které jsou realističtější, a stejně tak s detaily. Toho si lze všimnout třeba na textuře dlažeb či různých nápisech, které jsou z iPhonu Air o něco čitelnější. Určitě se ale nedá říci, že by byl jeden či druhý telefon jakkoliv zásadně od svého soka odskočen.
Foto z iPhone Air
Fotky z iPhone 16 Plus
Poměrně zajímavé je pak to, že u některých fotek nabízí lepší barevnost iPhone 16 Plus a nikoliv Air. Zde je však důležité dodat, že barevnost se nerovná realističnosti, ve které vyniká právě Air. Sytější barvy či leckdy skoro až přebarvení je u iPhonu 16 Plus zapříčiněno spíš nativními softwarovými úpravami, nežli vlastnostmi hardwaru.
iPhone Air vs. 16 Pro
V případě srovnání s iPhone 16 Pro už je minimálně porovnání specifikací foťáků zajímavější. V obou případech je sice samozřejmě opět k dispozici 48MPx rozlišení, nicméně clona u iPhonu 16 Pro je nastavena na f/1,78. Je zde nicméně důležité dodat, že fotosenzor iPhone 16 Pro je velmi pravděpodobně stále o něco větší než u Airu a tudíž by měly být v tomto směru výsledky minimálně dost podobné.
Realita je ale taková, že některé fotky dokázal iPhone Air vyfotit v porovnání s iPhonem 16 Pro lépe, pro oko líbivěji a musím říci, že i realističtěji při porovnání barevnosti s reálnou scénou. Rozdíly to ale opět nejsou nějak zásadní. Navíc je samozřejmě třeba pamatovat na to, že zatímco iPhone Air disponuje jen jedním zadním foťákem, iPhone 16 Pro je se svými třemi zadními foťáky podstatně komplexnější zařízení, na což je samozřejmě třeba při přechodu myslet.
Fotogalerie
Foto z iPhone 16 Pro
Nicméně i při srovnání fotek iPhonu Air s těmi z iPhone 16 Pro se chce říci, že na žádné opravdu zásadní rozdíly nenarazíte a na běžné focení vám tedy iPhone Air bohatě postačí. Pokud ale lačníte po zoomování, potažmo naopak ultraširokoúhlých scénách, pak je samozřejmě třeba se s omezeními Airu smířit.