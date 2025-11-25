Google skrývá parádní Easter Egg na nový hit Apple TV! Víte o něm?

Google a Apple sice občas působí jako dva nesmiřitelní rivalové uzavření každý ve své vlastní galaxii, ale občas se i jejich světy nečekaně protnou. A přesně to se teď stalo při propagaci nové Apple TV série Pluribus, která se těší mezi diváky nebývalé oblibě. Pokud totiž nyní do Googlu zadáte název seriálu (tedy „Pluribus“), vyskočí vám nahoře v rozhraní nenápadná, zato velmi stylová zpráva: „What are you searching for, Carol?“. A právě po této větě fanouškům tohoto seriálu okamžitě sepne.
V Pluribus je totiž Carol jednou z posledních lidí, kterým se vyhnul podivný „mind-melding“ virus propojující zbytek lidstva do kolektivního vědomí. A jelikož se tato globální mysl rozhodla, že hlavní prioritou je udržet Carol šťastnou, začnou se na ni z každé strany valit vzkazy, podpora a jemné popostrkování. Google tak pomocí drobné animované zprávy přímo v hledání elegantně zapojuje diváka do atmosféry seriálu a zároveň se v něm snaží vyvolat lehce znepokojivý pocit, že vás sleduje celý svět, i když jste jen chtěli zjistit, kdy vychází další díl, potažmo cokoliv jiného okolo seriálu.