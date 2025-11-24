Zavřít reklamu

Sníh na silnicích: 5 aplikací, které vám (nejen) během dneška vytrhnout trn z paty

Jiří Filip
Řidiče na mnoha místech Česka zlobí v posledních hodinách sníh na silnicích. Není proto rozhodně od věci si přiblížit pět aplikací, které vám s cestováním na namrzlých a zasněžených cestách pomohou.

Dopravní situace

Mezi jednu z nejpopulárnějších a nejlepších aplikací pro sledování dopravních situací slouží aplikace s názvem, teď se podržte, Dopravní situace. Prostřednictvím této aplikace můžete bezpečně, včas a bez dopravní nehody dojet do vašeho tíženého cíle. V rámci aplikace Dopravní situace můžete sledovat dopravní situaci na českých silnicích a dálnicích. Aplikace vám dokáže poskytnout aktuální informace o dopravních událostech, například tedy o nehodách, uzavírkách, nesjízdných vozovkách, apod. Celkově dokáže rozlišit 18 dopravních situací a vy, jakožto uživatel a řidič, si je můžete jednoduše vyfiltrovat. Nechybí ani speciální režim Dálnice, kde si vyberete určitou dálnici a aplikace vám pak zobrazí kompletní informace pouze o ní.

Aplikaci Dopravní situace stáhnete zde

dopravní situace appstore dopravni_situace_appstore5
dopravní situace appstore dopravni_situace_appstore4
dopravní situace appstore dopravni_situace_appstore3
dopravní situace appstore dopravni_situace_appstore1
Dopravní informace

Jestliže vám výše uvedená aplikace Dopravní situace z nějakého důvodu nevyhovuje, tak můžete vyzkoušet podobnou aplikaci Dopravní informace. Pokud se pro instalaci této aplikace rozhodnete, tak získáte přístup ke kompletním aktuálním situacím v České republice. Konkrétně si můžete nechat zobrazit informace o nehodách, uzavírkách, omezeních a kolonách. Dále nechybí ani možnost pro vlastnoruční přidání nějaké dopravní informace, která se zobrazí dalším uživatelům. Pokud do aplikace zadáte vaši trasu, tak si můžete vyfiltrovat jen relevantní dopravní omezení. Podle nich se pak můžete rozhodnout pro objížďku. Je jedno, zdali pojedete po D1, anebo po okreskách – aplikace Dopravní informace vás podrží. Díky uživatelům aplikace se o konkrétních omezeních dozvíte doopravdy jako první, cestu tedy můžete změnit i při jízdě.

Aplikaci Dopravní informace stáhnete zde

dopravní informace appstore dopravni_informace_appstore1
dopravní informace appstore dopravni_informace_appstore3
dopravní informace appstore dopravni_informace_appstore2
dopravní informace appstore dopravni_informace_appstore4
ŘSD dopravní informace

Svou vlastní aplikaci, pomocí které můžete sledovat dopravní situaci v České republice, má i Ředitelství silnic a dálnic. Co si však budeme nalhávat, všemožná státní řešení však nejsou vždy úplně ideální – a v tomto případě to není výjimkou. Aplikaci ŘSD dopravní informace dokážete upotřebit prakticky jen tehdy, pokud cestujete po dálnicích. Na druhou stranu vám ale aplikace zobrazí například informace o problémech na dálnici, anebo o hustotě provozu. Mimo to se rozhodně hodí také fotografie ze všemožných kamer, které vás mohou informovat o mnoho lépe než nějaký slovní popis. Zpracování aplikace bohužel není úplně ideální a lehce pokulhává, pokud by však došlo k dotažení do konce, tak by se jednalo o skvělou aplikaci pro všechny řidiče.

Aplikaci ŘSD dopravní informace stáhnete zde

řsd dopravní informace rsd_dopravni_informace2
řsd dopravní informace rsd_dopravni_informace3
řsd dopravní informace rsd_dopravni_informace4
řsd dopravní informace rsd_dopravni_informace1
Waze

Pokud jste někdy potřebovali sehnat navigační aplikaci, dost možná jste sáhli právě po Waze. Tato navigační aplikace, která patří Googlu, se oproti těm ostatním v mnohém liší. Uživatelé aplikace Waze totiž tvoří jakousi síť, ve které se navzájem informují o různých nástrahách. Tyto nástrahy se pak všem uživatelům v reálném čase zobrazují na mapě při jízdě. Waze, potažmo jeho uživatelé, vás dokáží upozornit na nehodu, policejní hlídku, radar, kolony, apod. Vědět tedy budete doopravdy naprosto o všem, co potřebujete vědět. Waze slouží mimo jiné jakožto navigační aplikace, kterou si oblíbilo nespočet uživatelů. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že vám Waze dokáže ušetřit mnoho času automatickým nastavením objížďky, mimo jiné také několik stovek korun (a trestných bodů) u případné nečekané silniční kontroly.

Aplikaci Waze stáhnete zde

waze appstore waze_appstore1
waze appstore waze_appstore4
waze appstore waze_appstore2
waze appstore waze_appstore3
Google Maps

Jestliže v App Storu do vyhledávání zadáte slovo „navigace“, tak se vám s největší pravděpodobností na první příčce objeví Google Maps. Tato aplikace patří mezi nejoblíbenější navigační aplikace vůbec. Google Maps vás dokáží automaticky přesměrovat v případě, že se na vaší trase objeví nějaký problém, což se hodí především v zimních měsících. Dobrou zprávou je, že si mimo jiné Google Maps vedou vlastní databázi firem – pokud tedy k nějaké hledáte cestu, tak často stačí napsat její název do vyhledávače. Jestliže pak cestujete někam, kde nebudete mít k dispozici připojení k internetu, tak si můžete určitou část mapy stáhnout do lokální paměti zařízení, čímž získáte offline přístup. Google Maps patří mezi aplikace, které by neměly chybět v zařízení žádného uživatele.

Aplikaci Google Maps stáhnete zde

google maps appstore google_maps_appstore2
google maps appstore google_maps_appstore1
google maps appstore google_maps_appstore3
google maps navigace hudba fb google_maps_navigace_hudba_fb
google maps hudba ovladani3 google_maps_hudba_ovladani3
