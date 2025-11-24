Sníh na silnicích: 5 aplikací, které vám (nejen) během dneška vytrhnout trn z paty

Řidiče na mnoha místech Česka zlobí v posledních hodinách sníh na silnicích. Není proto rozhodně od věci si přiblížit pět aplikací, které vám s cestováním na namrzlých a zasněžených cestách pomohou.
Dopravní situace
Mezi jednu z nejpopulárnějších a nejlepších aplikací pro sledování dopravních situací slouží aplikace s názvem, teď se podržte, Dopravní situace. Prostřednictvím této aplikace můžete bezpečně, včas a bez dopravní nehody dojet do vašeho tíženého cíle. V rámci aplikace Dopravní situace můžete sledovat dopravní situaci na českých silnicích a dálnicích. Aplikace vám dokáže poskytnout aktuální informace o dopravních událostech, například tedy o nehodách, uzavírkách, nesjízdných vozovkách, apod. Celkově dokáže rozlišit 18 dopravních situací a vy, jakožto uživatel a řidič, si je můžete jednoduše vyfiltrovat. Nechybí ani speciální režim Dálnice, kde si vyberete určitou dálnici a aplikace vám pak zobrazí kompletní informace pouze o ní.
Aplikaci Dopravní situace stáhnete zde
Fotogalerie
Dopravní informace
Jestliže vám výše uvedená aplikace Dopravní situace z nějakého důvodu nevyhovuje, tak můžete vyzkoušet podobnou aplikaci Dopravní informace. Pokud se pro instalaci této aplikace rozhodnete, tak získáte přístup ke kompletním aktuálním situacím v České republice. Konkrétně si můžete nechat zobrazit informace o nehodách, uzavírkách, omezeních a kolonách. Dále nechybí ani možnost pro vlastnoruční přidání nějaké dopravní informace, která se zobrazí dalším uživatelům. Pokud do aplikace zadáte vaši trasu, tak si můžete vyfiltrovat jen relevantní dopravní omezení. Podle nich se pak můžete rozhodnout pro objížďku. Je jedno, zdali pojedete po D1, anebo po okreskách – aplikace Dopravní informace vás podrží. Díky uživatelům aplikace se o konkrétních omezeních dozvíte doopravdy jako první, cestu tedy můžete změnit i při jízdě.
Aplikaci Dopravní informace stáhnete zde
Fotogalerie #2
ŘSD dopravní informace
Svou vlastní aplikaci, pomocí které můžete sledovat dopravní situaci v České republice, má i Ředitelství silnic a dálnic. Co si však budeme nalhávat, všemožná státní řešení však nejsou vždy úplně ideální – a v tomto případě to není výjimkou. Aplikaci ŘSD dopravní informace dokážete upotřebit prakticky jen tehdy, pokud cestujete po dálnicích. Na druhou stranu vám ale aplikace zobrazí například informace o problémech na dálnici, anebo o hustotě provozu. Mimo to se rozhodně hodí také fotografie ze všemožných kamer, které vás mohou informovat o mnoho lépe než nějaký slovní popis. Zpracování aplikace bohužel není úplně ideální a lehce pokulhává, pokud by však došlo k dotažení do konce, tak by se jednalo o skvělou aplikaci pro všechny řidiče.
Aplikaci ŘSD dopravní informace stáhnete zde
Fotogalerie #3
Waze
Pokud jste někdy potřebovali sehnat navigační aplikaci, dost možná jste sáhli právě po Waze. Tato navigační aplikace, která patří Googlu, se oproti těm ostatním v mnohém liší. Uživatelé aplikace Waze totiž tvoří jakousi síť, ve které se navzájem informují o různých nástrahách. Tyto nástrahy se pak všem uživatelům v reálném čase zobrazují na mapě při jízdě. Waze, potažmo jeho uživatelé, vás dokáží upozornit na nehodu, policejní hlídku, radar, kolony, apod. Vědět tedy budete doopravdy naprosto o všem, co potřebujete vědět. Waze slouží mimo jiné jakožto navigační aplikace, kterou si oblíbilo nespočet uživatelů. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že vám Waze dokáže ušetřit mnoho času automatickým nastavením objížďky, mimo jiné také několik stovek korun (a trestných bodů) u případné nečekané silniční kontroly.
Fotogalerie #4
Google Maps
Jestliže v App Storu do vyhledávání zadáte slovo „navigace“, tak se vám s největší pravděpodobností na první příčce objeví Google Maps. Tato aplikace patří mezi nejoblíbenější navigační aplikace vůbec. Google Maps vás dokáží automaticky přesměrovat v případě, že se na vaší trase objeví nějaký problém, což se hodí především v zimních měsících. Dobrou zprávou je, že si mimo jiné Google Maps vedou vlastní databázi firem – pokud tedy k nějaké hledáte cestu, tak často stačí napsat její název do vyhledávače. Jestliže pak cestujete někam, kde nebudete mít k dispozici připojení k internetu, tak si můžete určitou část mapy stáhnout do lokální paměti zařízení, čímž získáte offline přístup. Google Maps patří mezi aplikace, které by neměly chybět v zařízení žádného uživatele.
Aplikaci Google Maps stáhnete zde