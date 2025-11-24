Proměňte díky tomuto speciálnímu krytu váš iPhone v retro herní konzoli!

Pamatujete si ještě na časy, kdy jste místo streamovacích služeb zapínali Game Boy a na jeho malém displeji honili Pikachua nebo přeskakovali želvy v Super Mariu? Pokud ano, připravte se na pořádnou dávku nostalgie. Na trhu se totiž objevil kryt s názvem GAMEBABY, který dokáže proměnit váš iPhone v kapesní herní konzoli jako vystřiženou z devadesátek. A to navíc bez kapky elektroniky navíc.
Na první pohled byste možná ani nepoznali, že je kryt v něčem výjimečný. GAMEBABY je totiž na první pohled dvoudílný plastový kryt dostupný v kombinaci béžové a žluté barvy s decentními zlatými akcenty na tlačítkách. Horní část krytu chrání fotoaparát, zatímco ta spodní v sobě ukrývá skutečné „kouzlo“ celého krytu ve formě fyzických herních tlačítek. A co je na tom nejlepší? Kryt neobsahuje žádnou elektroniku a vy tedy nepotřebuje Bluetooth, Wi-Fi ani napájení. Vše totiž funguje čistě pasivně a to konkrétně tak, že pod každým tlačítkem se nachází vodivý materiál, který je stejný jako u stylusů. Jakmile tlačítko stisknete, materiál napodobí dotyk prstu, takže iPhone zareaguje stejně, jako kdybyste se obrazovky dotkli přímo.
Kryt pak dává největší smysl ve spojení s emulátorem Delta, který Apple před pár měsíci vpustil po změně svých zásad do App Storu. Delta totiž dokáže emulovat několik klasických konzolí včetně Game Boy Color, Game Boy Advance a tak podobně. Vývojáři Gamebaby přitom šli na věc chytře a do balení přidali QR kód, přes který si můžete stáhnout speciální „skin“ ladící právě s rozložením fyzických tlačítek na krytu. Po jeho instalaci do aplikace Delta se vše dokonale sladí a vy se můžete okamžitě ponořit do světa starých Pokémonů nebo Maria s autentickým pocitem z hraní.
Samotné používání je přitom až směšně jednoduché. Stačí „odcvaknout“ spodní část krytu, otočit ji, znovu nasadit a hned máte z iPhonu retro herní konzoli. Každý stisk se pak na displeji chová jako běžný dotyk, takže o haptickou odezvu nepřijdete. Kvůli konstrukci krytu a rozmístění tlačítek je sice třeba počítat s absencí MagSafe, takže pokud jste zvyklí používat magnetické příslušenství, budete muset udělat malý kompromis. Kryt je ale snadno sundatelný, takže výměna za jiný zabere jen pár vteřin.
Pokud jste tedy vyrůstali s Game Boyem v ruce a iPhone vám dnes slouží spíš jako pracovní nástroj než herní zařízení, GAMEBABY vás vrátí o pár desetiletí zpět. Na cesty, do vlaku, nebo jen pro chvíli nostalgie doma je tenhle kryt jednoduše geniální připomínkou doby, kdy na hraní stačila dvě tlačítka a dobrá nálada. Pokud vás kryt zaujal, lze jej zakoupit zde,